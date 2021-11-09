В Минцифры объяснили, почему произошел коллапс с обнулением QR-кодов

На портале госуслуг появилась информация, объясняющая пользователям суть проблемы, из-за которой утром 8 ноября произошел коллапс с «обнулением» QR-кодов. С обращением выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Он заверил, что ошибка с сертификатами устранена. Приводим текст полностью:
«Утром 8 ноября некоторые пользователи "Госуслуг" заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился — был год, а стало полгода.
Ошибки были допущены в сертификатах у 300 тысяч человек. Всего же на "Госуслугах" сейчас выпущено около 50 миллионов сертификатов.
Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных.
Проблему исправили за четыре часа — сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения "Госуслуг" работают стабильно. Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме».
В заключение Максут Шадаев отметил, что вопрос с QR-кодами чувствительный. По словам министра, в дальнейшем над всеми подобными работами будет обеспечен дополнительный технический контроль.
Напомним, что все подробности о возникшем сбое мы собрали в нашем онлайне.