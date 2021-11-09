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В Минцифры объяснили, почему произошел коллапс с обнулением QR-кодов

К настоящему моменту ошибка с сертификатами устранена

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В Минцифры объяснили причину массового сбоя в работе с QR-кодами

В Минцифры объяснили причину массового сбоя в работе с QR-кодами

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На портале госуслуг появилась информация, объясняющая пользователям суть проблемы, из-за которой утром 8 ноября произошел коллапс с «обнулением» QR-кодов. С обращением выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он заверил, что ошибка с сертификатами устранена. Приводим текст полностью:

«Утром 8 ноября некоторые пользователи "Госуслуг" заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился — был год, а стало полгода.

Ошибки были допущены в сертификатах у 300 тысяч человек. Всего же на "Госуслугах" сейчас выпущено около 50 миллионов сертификатов.

Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных.

Проблему исправили за четыре часа — сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения "Госуслуг" работают стабильно. Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме».

В заключение Максут Шадаев отметил, что вопрос с QR-кодами чувствительный. По словам министра, в дальнейшем над всеми подобными работами будет обеспечен дополнительный технический контроль.

Напомним, что все подробности о возникшем сбое мы собрали в нашем онлайне.

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QR-кодобращениесбойМаксут Шадаев«Госуслуги»
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