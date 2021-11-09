В Минцифры объяснили, почему произошел коллапс с обнулением QR-кодов

Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных.

Проблему исправили за четыре часа — сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения "Госуслуг" работают стабильно. Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме».

В заключение Максут Шадаев отметил, что вопрос с QR-кодами чувствительный. По словам министра, в дальнейшем над всеми подобными работами будет обеспечен дополнительный технический контроль.



Напомним, что все подробности о возникшем сбое мы собрали в нашем онлайне.