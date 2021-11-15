Очередной сбой на «Госуслугах»: в общепите не могут считать QR-код новосибирцев

Сегодня днем, 15 ноября, у новосибирцев возникли проблемы с получением QR-кода через сайт «Госуслуг». Горожане заметили это во время визита в заведения общепита.



— Я пришел в ресторан «Шашлыкофф», начал открывать «Госуслуги», программа зависла. Потом аккаунт вылетел. Я ввел логин и пароль, потом начали приходить сообщения, что сервер временно недоступен. Но у меня был бумажный сертификат, по нему я смог пройти. Но сейчас те, кто сюда приходит, ничего не могут сделать, приходится уходить, — рассказал НГС новосибирец Артем Демченко.