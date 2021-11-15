Очередной сбой на «Госуслугах»: в общепите не могут считать QR-код новосибирцев

В Новосибирске произошел сбой в работе QR-кодов
Сегодня днем, 15 ноября, у новосибирцев возникли проблемы с получением QR-кода через сайт «Госуслуг». Горожане заметили это во время визита в заведения общепита.
— Я пришел в ресторан «Шашлыкофф», начал открывать «Госуслуги», программа зависла. Потом аккаунт вылетел. Я ввел логин и пароль, потом начали приходить сообщения, что сервер временно недоступен. Но у меня был бумажный сертификат, по нему я смог пройти. Но сейчас те, кто сюда приходит, ничего не могут сделать, приходится уходить, — рассказал НГС новосибирец Артем Демченко.
По его словам, проблемы появились около 14:00. В самом заведении подтвердили его слова.
— У нас действительно сейчас есть такая проблема. Мы спросили у вышестоящего руководства, что делать. Нам ответили, что нужно пропускать по распечатанным сертификатам с подтверждением по паспорту, — рассказала НГС менеджер «Шашлыкофф» Кристина.
Другая читательница НГС Ксения рассказала, что у нее возникли сложности при визите в ресторан Trattoria La Trenta.
— Меня не могли пустить в ресторан: официант сканирует код, и система пишет, что код не найден. Зашла на «Госуслуги» с третьей попытки и показала письмо, которое приходит, когда в систему вносят данную о вакцине, то есть там написано, какого числа я поставила вакцину. Загрузить сертификат невозможно, скрины не работают тоже, — поделилась девушка.
В заведении подтвердили, что проблемы возникли в обеденное время. Людей также впускают по распечатанному сертификату и паспорту.
НГС отправил запрос в Минцифры РФ.
СЮЖЕТ
В прошлый раз массовый сбой в работе QR-кодов произошел в Новосибирске 8 ноября. Тогда у некоторых горожан срок действия сертификатов на сайте «Госуслуги» сократился с 1 года до 6 месяцев. Позже в Минцифры сообщили, что ошибка затронула около