Сфера образования в Новосибирской области сформировала коллективный иммунитет к коронавирусу

Сейчас в целом Новосибирская область достигла 34% коллективного иммунитета к коронавирусу из необходимых 60%.



Сегодня в Новосибирске закончились формальные нерабочие дни. Для горожан эта неделя выдалась будничной: общественный транспорт был переполнен, люди собирались в очередях на вакцинацию, ходили по магазинам и вели обычную жизнь. По данным оперштаба, в регионе вновь зафиксирован антирекорд, которого не было за всю историю пандемии: 400 заболевших за сутки. Мы выяснили, почему нерабочие дни в Новосибирской области не сработали.

