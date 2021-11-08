Сфера образования в Новосибирской области сформировала коллективный иммунитет к коронавирусу

В Новосибирской области коллективного иммунитета от ковида получилось добиться в сфере образования. Вакцину от коронавируса поставили 64,2% работников.
— Завершил вакцинацию от коронавируса на
Она добавила, что сфера образования — очень дисциплинированная отрасль и в некоторых школах вакцинировалось 100% сотрудников.
Сейчас в целом Новосибирская область достигла 34% коллективного иммунитета к коронавирусу из необходимых 60%.
Сегодня в Новосибирске закончились формальные нерабочие дни. Для горожан эта неделя выдалась будничной: общественный транспорт был переполнен, люди собирались в очередях на вакцинацию, ходили по магазинам и вели обычную жизнь. По данным оперштаба, в регионе вновь зафиксирован антирекорд, которого не было за всю историю пандемии:
Сегодня Роспотребнадзор Новосибирской области направил губернатору региона Андрею Травникову новые предложения об ограничениях по коронавирусу. Предложено пускать в кафе по QR-кодам. Также могут расширить список профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию.