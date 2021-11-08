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Сфера образования в Новосибирской области сформировала коллективный иммунитет к коронавирусу

От ковида привились 64,2% работников школ и других учебных учреждений

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В некоторых школах вакцинировалось 100% сотрудников

В некоторых школах вакцинировалось 100% сотрудников

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В Новосибирской области коллективного иммунитета от ковида получилось добиться в сфере образования. Вакцину от коронавируса поставили 64,2% работников.

— Завершил вакцинацию от коронавируса на 8 ноября 45 851 сотрудник образовательных организаций. То есть были поставлены и двухкомпонентные и однокомпонентные вакцины. То есть 64,2% работников полностью завершили вакцинацию, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования Новосибирской области.

Она добавила, что сфера образования — очень дисциплинированная отрасль и в некоторых школах вакцинировалось 100% сотрудников.

Сейчас в целом Новосибирская область достигла 34% коллективного иммунитета к коронавирусу из необходимых 60%.

Сегодня в Новосибирске закончились формальные нерабочие дни. Для горожан эта неделя выдалась будничной: общественный транспорт был переполнен, люди собирались в очередях на вакцинацию, ходили по магазинам и вели обычную жизнь. По данным оперштаба, в регионе вновь зафиксирован антирекорд, которого не было за всю историю пандемии: 400 заболевших за сутки. Мы выяснили, почему нерабочие дни в Новосибирской области не сработали.

СЮЖЕТ

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Сегодня Роспотребнадзор Новосибирской области направил губернатору региона Андрею Травникову новые предложения об ограничениях по коронавирусу. Предложено пускать в кафе по QR-кодам. Также могут расширить список профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию.

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