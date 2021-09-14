Секс-просвет поневоле. Откуда в школьном учебнике для 6-го класса взялось порно

В редакцию «Фонтанки» написал читатель. Сообщение было коротким: в учебнике английского языка обнаружилась ссылка на порносайт. Проверка показала: по всей стране шестиклассники учатся по книгам, которые несут неочевидное знание.

Мы встречаемся с Николаем (имя изменено) у подъезда его дома. Повод довольно странный: хочется убедиться, что ссылка действительно существует, что она и в самом деле напечатана на странице книги.



Это по сути контрольная проверка: после письма Николая корреспондент первым делом скачал электронную версию учебника Spotlight и открыл нужную страницу. Там под одной из картинок действительно мелко-мелко напечатана некая ссылка. В электронной версии учебника разобрать буквы можно с большим трудом, но Николай, у которого по этой книге учится сын, подсказал.

