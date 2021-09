Секс-просвет поневоле. Откуда в школьном учебнике для 6-го класса взялось порно

Отметим, что сайт на английском языке, то есть слишком внимательный ребенок, заметив странную ссылку, может и правда получить какую-то языковую практику.



Когда Николай наконец приходит, мы вместе склоняемся над книгой.



— Обратите внимание, как называется глава учебника, — говорит мужчина. Обращаю: сверху крупно написано Who are you? («Кто ты?»). Возможно, тот, кто разместил ссылку, придерживался некоей концепции и ждал неожиданного ответа на этот вопрос.



— А как ваш сын узнал об этой ссылке?



— Ему друг сказал.

— А друг откуда узнал?



— В «ТикТоке» вроде увидел.

Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг.



Крамольный учебник был выдан ребенку в образовательном учреждении — на первой странице книги стоит школьная печать. При этом сын Николая учится в другой школе, которая расположена неподалеку.



Для директора 482-й школы Светланы Лубенниковой это тоже загадка: «У наших детей есть наши учебники, мы выдаем весь комплект. Почему печать другой школы? Я не могу этого объяснить».