Секс-просвет поневоле. Откуда в школьном учебнике для 6-го класса взялось порно

В редакцию «Фонтанки» написал читатель. Сообщение было коротким: в учебнике английского языка обнаружилась ссылка на порносайт. Проверка показала: по всей стране шестиклассники учатся по книгам, которые несут неочевидное знание.
Мы встречаемся с Николаем (имя изменено) у подъезда его дома. Повод довольно странный: хочется убедиться, что ссылка действительно существует, что она и в самом деле напечатана на странице книги.
Это по сути контрольная проверка: после письма Николая корреспондент первым делом скачал электронную версию учебника Spotlight и открыл нужную страницу. Там под одной из картинок действительно мелко-мелко напечатана некая ссылка. В электронной версии учебника разобрать буквы можно с большим трудом, но Николай, у которого по этой книге учится сын, подсказал.
Вводим адрес в поисковик и попадаем на сайт под названием «Лучший телефонный номер для куколд-секса».
Здесь придется пояснить — спасибо «Википедии» за внятность формулировок; речь о фетишистской практике, где один из супругов является соучастником неверности своего партнера. Проще говоря, наблюдает или участвует в унизительной — в общепринятом понимании этого слова — роли.
Сайт очень старый, одностраничный, но работающий — как минимум домен кто-то оплачивает. Однако контент не балует разнообразием: три неприличных фото, порнорассказ на тему куколд-секса и ролик, где мужчина и женщина... танцуют сальсу!
Сам сайт, судя по истории доменов, много раз менял своих владельцев, последний раз — в июне 2021 года. Изменилась и его тематика: если сейчас там можно узнать про сальсу и куколдизм, то в далеком 2001 году портал был посвящен некоей Национальной спортивной конференции геев (речь, вероятно, об ЛГБТ-спортсменах), которая прошла в Бостоне. Тогда на сайте можно было увидеть, например, расписание мероприятия. Вполне безобидно.
Отметим, что сайт на английском языке, то есть слишком внимательный ребенок, заметив странную ссылку, может и правда получить какую-то языковую практику.
Когда Николай наконец приходит, мы вместе склоняемся над книгой.
— Обратите внимание, как называется глава учебника, — говорит мужчина. Обращаю: сверху крупно написано Who are you? («Кто ты?»). Возможно, тот, кто разместил ссылку, придерживался некоей концепции и ждал неожиданного ответа на этот вопрос.
— А как ваш сын узнал об этой ссылке?
— Ему друг сказал.
— А друг откуда узнал?
— В «ТикТоке» вроде увидел.
Весь тираж непотребного учебника составляет 70 тысяч экземпляров, но это только издание 2014 года. Запретная ссылка встречается также в издании 2008 года, тогда тираж Spotlight составлял 50 тысяч книг.
Крамольный учебник был выдан ребенку в образовательном учреждении — на первой странице книги стоит школьная печать. При этом сын Николая учится в другой школе, которая расположена неподалеку.
Для директора 482-й школы Светланы Лубенниковой это тоже загадка: «У наших детей есть наши учебники, мы выдаем весь комплект. Почему печать другой школы? Я не могу этого объяснить».
Новость о порноссылке, кажется, педагога никак не тронула.
— Мы же не сами учебники печатаем и закупаем, нам присылает их министерство просвещения. Это к ним вопрос.
— Но учебники на руках у ваших детей, не кажется, что нужно принять какие-то меры?
— Так они у всей страны на руках! — парировала Лубенникова.
Справедливости ради скажем: в издательстве «Просвещение», которое и печатает Spotlight, видимо, ошибку в какой-то момент заметили — в купленной на официальном сайте издательства электронной версии учебника от 2022 (почему-то) года никакой ссылки нет вовсе.
Однако после визита в крупный книжный магазин стало понятно, что проблема всё же не решена. Вот фотографии из Spotlight 2021 года, который прямо сейчас стоит на витрине. Как можно видеть, ссылка на месте.
Издательство «Просвещение» утром в понедельник поделилось своим взглядом на сексуальное просвещение шестиклассников по всей стране. Такой ответ получила «Фонтанка» от издательства:
— Издательством «Просвещение» на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций.
В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника.
На текущий момент электронный формат учебника (ЭФУ) уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника.
Издательство «Просвещение» принимает все необходимые меры, а также изучает возможность замены данной версии учебника.
Также издательством «Просвещение» было инициировано обращение в Роскомнадзор с просьбой осуществить блокировку указанного в иллюстрации сайта на территории РФ.
Издательство «Просвещение» подтверждает свою неизменную приверженность высоким стандартам, предъявляемым к образовательному контенту, процедуре его верификации, а также считает своим приоритетом ограждение детей от потенциально вредоносного контента и учет мнения родительского сообщества.