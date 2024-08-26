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Экономика Новосибирцы начали массово ездить в Китай за машинами — сколько их зафиксировали на таможне

Новосибирцы начали массово ездить в Китай за машинами — сколько их зафиксировали на таможне

Также декларируется ввоз автомобилей для личного пользования и из других стран

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17 комментариев

Больше половины ввозимых автомобилей — «китайцы»

В восемь раз по сравнению с 2023 годом выросло количество импортных автомобилей, которые новосибирцы ввезли в регион. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении. В этом году новосибирские таможенники продекларировали 377 автомобилей из дальнего зарубежья. Больше половины — 60% из них — из Китая.

При этом только с начала лета таможенники оформили 296 легковых автомобилей, которые привезли для личного пользования.

— В основе положительной динамики импорта легковых автомобилей — рост объемов ввоза электромобилей: из 180 легковушек, прибывших из-за границы за последний месяц, 107 транспортных средств (78%) — с электрическим двигателем, — отметили в пресс-службе управления.

Из стран евразийского экономического союза, в который входят Беларусь, Казахстан и Армения, за семь месяцев ввезено больше 3,6 тысяч автомобилей. Эти машины не декларируются.

В Новосибирской области в конце июля выставили на торги несколько десятков телефонов марки iPhone. Их задержали на таможне.

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Комментарии
20
солдат
26 августа 2024, 13:25
Японское старьё лучше китайского новья ...которое им самим не нужно ... нам поставляют машины не самые лучшие ...
С левого берега
26 августа 2024, 13:36
Потому что политика государства такая. Уже наверное в курсе что в Белоруссии ВАЗ был, не знаю как сейчас дешевле чем у ас в стране. И недавно была новость что тот же ВАЗ в Египте стоит в два раза дешевле чем у нас. Базовые комплектации богачем в России. А туда надо везти еще, дилеру дать заработать...
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