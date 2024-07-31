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Развлечения «Без возврата или обмена»: несколько десятков «айфонов» выставили на торги — их задержали на новосибирской таможне

«Без возврата или обмена»: несколько десятков «айфонов» выставили на торги — их задержали на новосибирской таможне

Торги организовало Росимущество

543
6 комментариев
В списке оказались модели устройств 13, 14 и 15

В Новосибирской области выставили на торги несколько десятков телефонов марки iPhone. Начальная цена техники превышает два миллиона рублей.

Информация о проведении электронного аукциона появилась на сайте «ГИС Торги», его организатором стало Территориальное управление Росимущества в регионе. Уточняется, что речь идет о реализации устройств, задержанных таможенными органами.

— Товары реализуются в имеющимся состоянии в качестве годных остатков без возможности возврата или обмена вне зависимости от вероятности выявления видимых или скрытых дефектов после приобретения, — сказано в документах.

В извещении к аукциону перечислены товары, которые выставили на торги. В списке оказались 25 телефонов марки iPhone из разных линеек. Так, речь идет о моделях устройств 13, 14, 15, среди них есть также модели PRO MAX. Все телефона вошли в один лот.

— Аукцион по реализации имущества, задержанного таможенными органами: мобильные телефоны iPhone — 25 шт., — сказано в документах. — Имущество является задержанным товаром, данные о собственнике отсутствуют.

Начальная цена лота — 2 093 280 рублей

Подать заявку на участие в аукционе можно до 26 августа, подвести его итоги планируется 3 сентября. Начальная цена лота — 2 093 280 рублей.

НГС обратился в Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные, но представитель ведомства рекомендовали направить официальный запрос. Корреспондент издания отправил документ в управление.

В начале этого года управление выставило на торги 29 телефонов марки iPhone и Samsung. Их также задержали таможенники. Этот аукцион признали несостоявшимся.

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Росимущество Новосибирская область Торги Телефоны IPhone
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Комментарии
6
трям-брям
31 июля 2024, 11:54
Цена высокая
Гость
31 июля 2024, 11:56
Канечн россиянины купят. По кушают по стираются и сразу купят. Знаю о чём говорю 👌🤟
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