«Докажите, что первый ребенок мертв»: семье с годовалым малышом отказали в выплате путинского пособия

На Южном Урале семье с годовалым ребенком отказали в путинском пособии. Жительница поселка Первомайский Челябинской области несколько месяцев получала выплату на сына. Но когда подала заявление на продление, получила отказ. В Социальном фонде потребовали доказать, что первый ребенок женщины родился мертвым. Но получить справку оказалось не так-то просто. Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирались, в чем причина бюрократической волокиты и почему женщину заставляли доказывать, что она не аферистка.
Бег за справками по кругу
Ирина и ее муж воспитывают сына. Долгожданный ребенок родился в марте прошлого года. Родители получили необходимые документы, оформили пособие от 0 до
— Звонит девушка и просто вводит меня в шок: так у вас ребенок второй, пособие вам не положено. Я понять ничего не могу: как второй? У меня один — единственный сын, рожденный в 2022 году. Нет, говорит, ЗАГС пишет, что у вас второй ребенок, — рассказала 74.RU Ирина. — Тут до меня начинает доходить, с чем это может быть связано. Первый раз я рожала в 2014 году, но ребенок тогда родился мертвым. Таких детей никто не регистрирует, на них не выдают свидетельства о рождении. Конечно, для любой матери это ребенок, но по закону это не человек, а плод. Если в ЗАГСе и ставят какую-то отметку в своих документах, то у них должна быть информация, что это был мертворожденный ребенок.
Социальный фонд отказал в назначении пособия, указав причину: «данный ребенок (сын) не является первым ребенком по рождению, родился вторым по счету у заявителя — матери». По словам Ирины, специалист СФР требовала от нее документы, но какие именно, уточнить не могла.
— Говорит лишь: «Докажите, что у вас ребенок мертвый». Звоню в ЗАГС, мне отвечают: «Не понимаем, что вы хотите. Можем дать справку о составе семьи, из нее будет видно, что у вас один ребенок». Но с меня-то требуют доказать другое — что рожденный 9 лет назад ребенок мертв. Обращаюсь в роддом, там отвечают, что таких справок не существует. В Фонде сказали: «А вдруг вы отказались от первого ребенка?» Мол, даже прерывание беременности сейчас фиксируется в ЗАГСе. Честно говоря, я не знала, что ответить, — продолжила Ирина. — Тогда я вообще должна быть многодетной матерью. После того случая у меня были проблемы со здоровьем, и в связи с этим два прерывания беременности. Что теперь — этого ребенка четвертым считать?
В попытках выяснить, какие все-таки документы предоставить, Ирина позвонила на горячую линию Социального фонда РФ. Там посоветовали написать жалобу на отказ и заново подать заявление на назначение пособия. Женщина так и сделала. Но история вновь пошла по кругу — звонок сотрудника СФР, требование справок и отказ в пособии.
В одной из женских групп во «ВКонтакте» Ирина спросила, сталкивался ли кто-то с подобной ситуацией. Конечно, такую щекотливую тему публично никто обсуждать не хочет. Но, судя по тому, что Ирине написали в личку, проблема действительно существует, причем именно в Челябинской области.
Одна из откликнувшихся женщин рассказала, что пошла в ЗАГС и взяла справку, что «тот ребенок» не считается. В итоге ей оформили пособие. Другой мамочке — с замершей беременностью, только с пятого раза одобрили выплату. И то потому, что в роддоме пошли навстречу и написали документ в свободной форме. Но обеим женщинам пришлось побегать по учреждениям и ведомствам, доказывая, что они не аферистки.
— Еще в СФР мне сказали, что по обращению одного из родителей выдается справка формы
Как это объяснили в Социальном фонде
Почему жительнице области сначала назначили пособие на ребенка, а потом отменили, какой именно документ требуется в таких случаях для назначения пособия и кто его должен выдавать? Чтобы прояснить ситуацию, 74.RU направил официальный запрос в Социальный фонд России по Челябинской области.
Пока материал готовился к публикации, Ирине все-таки назначили пособие. Об этом 74.RU сообщили в региональном отделении Социального фонда. Читательница подтвердила, что получила уведомление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка — в размере 14 тысяч 140 рублей.
— Когда я второй раз обратилась в роддом, там сказали, что помнят меня, рады бы помочь, но не понимают, как именно. В итоге сделали так: в свободной форме написали справку о факте мертворождения, приложили копию вскрытия, — добавила Ирина. — Но, на мой взгляд, это совсем не дело. Вся эта информация — врачебная тайна. Почему 9 лет спустя я должна всем рассказывать, что у меня был мертворожденный ребенок?
С начала 2023 года изменился ответственный за детские пособия, следует из ответа ведомства. В 2022 году Министерством социальных отношений Челябинской области нашей читательнице установили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка на срок до достижения им возраста одного года. С 1 января 2023 года полномочия по установлению и перечислению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка переданы в отделение СФР по Челябинской области.
Для продления выплаты в 2023 году Ирина подала новое заявление о назначении.
— В рамках межведомственного взаимодействия из Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния получен ответ, в котором содержались данные о рождении у Ирины двоих детей. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, у женщины отсутствует право на установление выплаты, — объяснила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области Людмила Борисова.
Основанием для пересмотра отказного решения для СФР послужило предоставление Ириной справки из медицинского учреждения о рождении ребенка мертвым, добавили в ведомстве.
Возникает вопрос, а как же хваленая цифровизация? Почему Социальный фонд не запросил нужную справку у других госорганов в рамках межведомственного документооборота, а заставил заявительницу бегать в поисках документа и гадать, какая бумага подойдет?
— Этот документ может быть выдан только медицинским учреждением лично заявителю, — подчеркнули в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.
Напомним, пособие на ребенка до трех лет, которое в народе прозвали путинским, теперь стало частью единого универсального пособия. Но для семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, действует переходный период. Пока ребенку не исполнится три года, на первенца можно получать выплату в размере детского прожиточного минимума, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на человека.
В 2023 году в российской системе соцподдержки произошли изменения: новые пособия, объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования, новые правила назначения пособий. Так, с 1 января выросли некоторые детские выплаты. Целый ряд выплат объединили в так называемое единое универсальное пособие, а еще изменились правила выплаты из материнского капитала. С 1 февраля проиндексированы пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное и максимальное пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, единовременное и ежемесячное пособия беременной жене военнослужащего по призыву.