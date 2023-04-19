«Докажите, что первый ребенок мертв»: семье с годовалым малышом отказали в выплате путинского пособия

Бег за справками по кругу

Ирина и ее муж воспитывают сына. Долгожданный ребенок родился в марте прошлого года. Родители получили необходимые документы, оформили пособие от 0 до 3 лет и почти год спокойно получали выплаты. По закону пособие надо продлять ежегодно. В марте женщина подала заявление на продление как обычно — через портал «Госуслуги». Но неожиданно получила отказ.

— Звонит девушка и просто вводит меня в шок: так у вас ребенок второй, пособие вам не положено. Я понять ничего не могу: как второй? У меня один — единственный сын, рожденный в 2022 году. Нет, говорит, ЗАГС пишет, что у вас второй ребенок, — рассказала 74.RU Ирина. — Тут до меня начинает доходить, с чем это может быть связано. Первый раз я рожала в 2014 году, но ребенок тогда родился мертвым. Таких детей никто не регистрирует, на них не выдают свидетельства о рождении. Конечно, для любой матери это ребенок, но по закону это не человек, а плод. Если в ЗАГСе и ставят какую-то отметку в своих документах, то у них должна быть информация, что это был мертворожденный ребенок.