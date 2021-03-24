В Минэкономразвития назвали самые ожидаемые открытия года. Какие миллиардные проекты готовят Mars, PepsiCo и «Озон»?

Какие проекты завершат в 2021 году

В 2020 году Новосибирской области удалось сохранить прирост инвестиций. По словам министра экономического развития НСО Льва Решетникова, он составил 1,4% — и это неплохой результат в кризисное время.

— У нас была задача сохранить уровень 2019 года — это примерно 250 млрд рублей. По итогам 2020 года мы привлекли почти 264 млрд — больше всего в транспортные средства, машины и оборудование ( 35,4 млрд рублей), — сообщил министр экономического развития.

Среди самых крупных проектов 2021 года он назвал уже построенный логистический почтовый центр «Почты России» в Толмачево за 7,5 млрд рублей, на открытие которого приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, а также гигантский продуктовый распределительный центр за 8,6 млрд (мы показывали, что внутри).