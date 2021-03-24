В Минэкономразвития назвали самые ожидаемые открытия года. Какие миллиардные проекты готовят Mars, PepsiCo и «Озон»?

В Новосибирской области в 2021 году начнут делать чипсы
18 марта стало известно, что комиссия под председательством зампреда правительства России Марата Хуснуллина одобрила 12 инвестиционных проектов Новосибирской области. По этому показателю наш регион вошел в тройку лидеров. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС рассказал, какие крупные заводы откроются уже в этом году, как продвигаются проекты PepsiCo и Nestle, и как область намерена строить школы, спорткомплексы и онкоцентр в формате государственно-частного партнерства.
Какие проекты завершат в 2021 году
В 2020 году Новосибирской области удалось сохранить прирост инвестиций. По словам министра экономического развития НСО Льва Решетникова, он составил 1,4% — и это неплохой результат в кризисное время.
— У нас была задача сохранить уровень 2019 года — это примерно
Среди самых крупных проектов 2021 года он назвал уже построенный логистический почтовый центр «Почты России» в Толмачево за
В этом году в Новосибирской области планируют запустить первую очередь сыродельного завода в селе Пайвино Маслянинского района, который строит «Сибирская академия молочных наук» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг»). Объем инвестиций —
Утиная фабрика «Улыбино» должна запустить следующий этап производства за
— В том году был первый этап. В этом году еще один. У нас всего четыре этапа. Нашу новосибирскую утку мы уже видим на полках некоторых магазинов, и это очень радует, — добавил Лев Решетников.
Также в этом году в промышленно-логистическом парке запустит проект за
Кроме того, в регионе ожидают открытие логистического комплекса компании OZON за
— Только по этим проектам планируем инвестиции более
По его словам, инфраструктура для территорий опережающего социально-экономического развития в Линево и Горном строится не так быстро, как рассчитывали. Правительство рассчитывало вложить 90 млн рублей и
Государственно-частные проекты: школы, онкоцентр, центр сноуборда
Правительство Новосибирской области планирует развивать целый ряд частно-государственных проектов. В их числе Лев Решетников назвал 6 школ, онкоцентр, объекты «
Как рассказал министр экономического развития, проектирование первых поликлиник уже идет, ждут выход проектов после госэкспертизы, чтобы можно было начать строительство. Кроме того, правительство готовится войти в пилотный проект по строительству школ в рамках ГЧП — сейчас договариваются с инвестором. Новая программа предполагает 65 % инвестиций из федерального бюджета и 35% из регионального.
— Прорабатываем онкоцентр. Есть идея построить кластер вокруг ПЭТ-центра на территории 25 медсанчасти, — добавил министр.
Как дела у крупных заводов
Компания PepsiCo, по информации Льва Решетникова, в
В Новосибирской области стартовал первый для Сибири инвестпроект компании «Нестле» — строительство фабрики по производству кормов для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» в Искитимском районе.
— По «Нестле» подписана дорожная карта — ввод планируем во втором квартале 2025 года. 10,6 млрд инвестиций. Наша задача подвести инфраструктуру. Параллельно «Нестле» начинает строительство объектов, — рассказал Лев Решетников.
Производителю углеродных нанотрубок OCSiAl предоставили участок для производства в Академгородке. Срок получения разрешения на строительство — второй квартал 2022 года, инвестиции в проект составят
В Академгородке может появиться свободная экономическая зона
В «Смарт-Сити» (входит в проект развития «
Как рассказал министр экономического развития НСО Лев Решетников, для «Смарт-Сити» выделили около 800 гектаров земли и определили зонирование — где будет общественная зона, а где жилая. Под научно-производственную зону отвели 50 гектаров.
— Это не такие большие заводы, как в промышленно-логистическом парке, а компактные комплексы по аналогии с «Оксиалом», где идут научно-исследовательские работы и выпускают небольшие производственные партии, — объяснил министр.
Он сообщил, что 2–3 месяца назад проводили встречу примерно с 60 резидентами Академпарка, проявили интерес к участию в «Смарт-Сити» 23 компании, которые прислали анкеты. Из них отобрали 7 проектов, которые готовы выйти на стройку.
— Сейчас поеду к ним на встречу, чтобы понять, насколько они готовы реально. Мы думаем накрыть «Смарт-Сити» новым форматом особой экономической зоны. Это небольшие проекты с точки зрения инвестиций, но это большие проекты с точки зрения выручки, производительности, их значимости для экономики и влияния на новые отрасли. Это инновационные проекты, которые по маржинальности превосходят многие отрасли, — прокомментировал Лев Решетников.
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