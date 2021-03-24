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В Минэкономразвития назвали самые ожидаемые открытия года. Какие миллиардные проекты готовят Mars, PepsiCo и «Озон»?

В Новосибирской области откроются крупные заводы, а в Академгородке может появиться свободная экономическая зона

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Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, как продвигаются самые главные инвестиционные проекты региона

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, как продвигаются самые главные инвестиционные проекты региона

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В Новосибирской области в 2021 году начнут делать чипсы Lay’s и сыры

18 марта стало известно, что комиссия под председательством зампреда правительства России Марата Хуснуллина одобрила 12 инвестиционных проектов Новосибирской области. По этому показателю наш регион вошел в тройку лидеров. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС рассказал, какие крупные заводы откроются уже в этом году, как продвигаются проекты PepsiCo и Nestle, и как область намерена строить школы, спорткомплексы и онкоцентр в формате государственно-частного партнерства.

Какие проекты завершат в 2021 году

В 2020 году Новосибирской области удалось сохранить прирост инвестиций. По словам министра экономического развития НСО Льва Решетникова, он составил 1,4% — и это неплохой результат в кризисное время.

— У нас была задача сохранить уровень 2019 года — это примерно 250 млрд рублей. По итогам 2020 года мы привлекли почти 264 млрд — больше всего в транспортные средства, машины и оборудование (35,4 млрд рублей), — сообщил министр экономического развития.

Среди самых крупных проектов 2021 года он назвал уже построенный логистический почтовый центр «Почты России» в Толмачево за 7,5 млрд рублей, на открытие которого приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, а также гигантский продуктовый распределительный центр за 8,6 млрд (мы показывали, что внутри).

В этом году в Новосибирской области планируют запустить первую очередь сыродельного завода в селе Пайвино Маслянинского района, который строит «Сибирская академия молочных наук» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг»). Объем инвестиций — 20 млрд рублей. Основные виды продукции, которые будет выпускать завод — твердые, полутвердые сыры, масло, молоко и сливки. Как ранее рассказывал Лев Решетников, на проектную мощность переработки 420 тысяч тонн молока в год производство выйдет в 2022 году, а в 2024-м начнет экспортировать сыры и молочную продукцию в Китай.

Утиная фабрика «Улыбино» должна запустить следующий этап производства за 4,4 млрд рублей.

— В том году был первый этап. В этом году еще один. У нас всего четыре этапа. Нашу новосибирскую утку мы уже видим на полках некоторых магазинов, и это очень радует, — добавил Лев Решетников.

Также в этом году в промышленно-логистическом парке запустит проект за 1,5 млрд IEK, компания по производству электротехнического оборудования. Возле горбольницы № 25 в Калининском районе запустят Центр молекулярной визуализации за 1,1 млрд рублей (ПЭТ-центр для онкологических пациентов).

Кроме того, в регионе ожидают открытие логистического комплекса компании OZON за 1 млрд рублей и третей очереди производства кормов для животных компании Mars за 0,8 млрд рублей.

— Только по этим проектам планируем инвестиции более 44 млрд рублей, более 3000 рабочих мест, более 14,4 млрд налоговых платежей, — сообщил Лев Решетников.

По его словам, инфраструктура для территорий опережающего социально-экономического развития в Линево и Горном строится не так быстро, как рассчитывали. Правительство рассчитывало вложить 90 млн рублей и 430 млн ждали из федерального бюджета, но пока федеральные деньги под вопросом.

Государственно-частные проекты: школы, онкоцентр, центр сноуборда

Правительство Новосибирской области планирует развивать целый ряд частно-государственных проектов. В их числе Лев Решетников назвал 6 школ, онкоцентр, объекты «Академгородка 2.0», Центр единоборств, кампусы (НГУ и межвузовский), поликлинику на ОбьГЭС, центр сноуборда на улице Немировича-Данченко, 4 ледовые арены, 8 комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов и 10 спорткомплексов.

Как рассказал министр экономического развития, проектирование первых поликлиник уже идет, ждут выход проектов после госэкспертизы, чтобы можно было начать строительство. Кроме того, правительство готовится войти в пилотный проект по строительству школ в рамках ГЧП — сейчас договариваются с инвестором. Новая программа предполагает 65 % инвестиций из федерального бюджета и 35% из регионального.

— Прорабатываем онкоцентр. Есть идея построить кластер вокруг ПЭТ-центра на территории 25 медсанчасти, — добавил министр.

Как дела у крупных заводов

Компания PepsiCo, по информации Льва Решетникова, в 4-м квартале 2021 года планирует ввести две производственные линии завода по производству соленых снеков. Новосибирские сельхозпроизводители уже вырастили первый чипсовый картофель для компании PepsiCo, которая выпускает Lay’s. Инвестиции в новый завод составят 13,7 млрд рублей.

В Новосибирской области стартовал первый для Сибири инвестпроект компании «Нестле» — строительство фабрики по производству кормов для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» в Искитимском районе.

— По «Нестле» подписана дорожная карта — ввод планируем во втором квартале 2025 года. 10,6 млрд инвестиций. Наша задача подвести инфраструктуру. Параллельно «Нестле» начинает строительство объектов, — рассказал Лев Решетников.

Производителю углеродных нанотрубок OCSiAl предоставили участок для производства в Академгородке. Срок получения разрешения на строительство — второй квартал 2022 года, инвестиции в проект составят 641 млн рублей. OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Автор уникальной технологии — российский ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский. В марте 2019 года рыночная капитализация OCSiAl превысила $1 млрд.

В Академгородке может появиться свободная экономическая зона

В «Смарт-Сити» (входит в проект развития «Академгородок 2.0») могут создать свободную экономическую зону.

Как рассказал министр экономического развития НСО Лев Решетников, для «Смарт-Сити» выделили около 800 гектаров земли и определили зонирование — где будет общественная зона, а где жилая. Под научно-производственную зону отвели 50 гектаров.

— Это не такие большие заводы, как в промышленно-логистическом парке, а компактные комплексы по аналогии с «Оксиалом», где идут научно-исследовательские работы и выпускают небольшие производственные партии, — объяснил министр.

Он сообщил, что 2–3 месяца назад проводили встречу примерно с 60 резидентами Академпарка, проявили интерес к участию в «Смарт-Сити» 23 компании, которые прислали анкеты. Из них отобрали 7 проектов, которые готовы выйти на стройку.

— Сейчас поеду к ним на встречу, чтобы понять, насколько они готовы реально. Мы думаем накрыть «Смарт-Сити» новым форматом особой экономической зоны. Это небольшие проекты с точки зрения инвестиций, но это большие проекты с точки зрения выручки, производительности, их значимости для экономики и влияния на новые отрасли. Это инновационные проекты, которые по маржинальности превосходят многие отрасли, — прокомментировал Лев Решетников.

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инвестицииМинэкономразвития областиЛев Решетников
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