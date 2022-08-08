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Новосибирские специалисты полетели в ХМАО на тушение лесных пожаров

Эти возгорания могли стать причиной смога в Новосибирске

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В Новосибирской области на прошлой неделе не фиксировали лесных пожаров

В Новосибирской области на прошлой неделе не фиксировали лесных пожаров

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7 августа специалисты по тушению лесных пожаров из Новосибирской области вылетели в Ханты-Мансийский автономный округ.

— 24 десантника новосибирской базы авиалесохраны направлены на помощь спасателям Ханты-Мансийского автономного округа. Это специалисты в области тушения пожаров, с соответствующей техникой, оборудованием и навыками, — сообщил на оперативном совещании в правительстве НСО министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам губернатора Андрея Травникова, к нему за помощью обратилась глава ХМАО Наталья Комарова. Так как в Новосибирской области спокойная ситуация с пожарами, было принято решение направить специалистов.

В прошедшие выходные в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Он может быть связан с пожарами в ХМАО, но пока эта информация не подтверждена. Посмотрите в фоторепортаже, как выглядела дымка, из-за которой Новосибирск стал серым.

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