Новосибирские специалисты полетели в ХМАО на тушение лесных пожаров
Эти возгорания могли стать причиной смога в Новосибирске
7 августа специалисты по тушению лесных пожаров из Новосибирской области вылетели в Ханты-Мансийский автономный округ.
— 24 десантника новосибирской базы авиалесохраны направлены на помощь спасателям Ханты-Мансийского автономного округа. Это специалисты в области тушения пожаров, с соответствующей техникой, оборудованием и навыками, — сообщил на оперативном совещании в правительстве НСО министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
По словам губернатора Андрея Травникова, к нему за помощью обратилась глава ХМАО Наталья Комарова. Так как в Новосибирской области спокойная ситуация с пожарами, было принято решение направить специалистов.
В прошедшие выходные в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Он может быть связан с пожарами в ХМАО, но пока эта информация не подтверждена. Посмотрите в фоторепортаже, как выглядела дымка, из-за которой Новосибирск стал серым.