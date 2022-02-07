7 февраля понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняШтормовое предупреждение на 5 дней
Все новости
Все новости

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за грязного воздуха на 5 дней

Предупреждение будет действовать до выходных

1 886
40Обсудить

Поделиться

Ухудшение качества воздуха фиксируют весь день

Ухудшение качества воздуха фиксируют весь день

Поделиться

Синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение. Оно связано с плохим качеством воздуха и продлится с 7 по 11 февраля.

— В этот период на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным City Air, на момент публикации уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 9 из 10 баллов. Еще утром этот показатель оценивался на 8 баллов. Специалисты портала советуют горожанам по возможности не выходить на улицу и не открывать окна.

Это уже третий раз с начала года, когда в Новосибирске вводится режим неблагоприятных метеоусловий. Руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров в беседе с НГС объяснял, что ухудшение качества воздуха связано в том числе с морозной и безветренной погодой, которая характерна для середины зимы.

В текущую рабочую неделю Новосибирск ждет похолодание до -30 градусов, вызванное приходом холодных воздушных масс. Температура начнет постепенно понижаться уже со вторника.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

штормовое предупреждениеэкологиявоздух в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter