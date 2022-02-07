Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за грязного воздуха на 5 дней

Синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение. Оно связано с плохим качеством воздуха и продлится с 7 по 11 февраля.
— В этот период на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.
По данным City Air, на момент публикации уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 9 из 10 баллов. Еще утром этот показатель оценивался на 8 баллов. Специалисты портала советуют горожанам по возможности не выходить на улицу и не открывать окна.
Это уже третий раз с начала года, когда в Новосибирске вводится режим неблагоприятных метеоусловий. Руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров в беседе с НГС объяснял, что ухудшение качества воздуха связано в том числе с морозной и безветренной погодой, которая характерна для середины зимы.
В текущую рабочую неделю Новосибирск ждет похолодание до -30 градусов, вызванное приходом холодных воздушных масс. Температура начнет постепенно понижаться уже со вторника.