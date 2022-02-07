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«Не рекомендуем выходить на улицу»: в Новосибирске ухудшилось качество воздуха

По данным сервиса AirVoice воздух ухудшился до 8 баллов из 10

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Воздух ухудшился в понедельник, 7 февраля

Воздух ухудшился в понедельник, 7 февраля

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В Новосибирске в 2 часа ночи 7 февраля ухудшилось качество воздуха. Сервис AirVoice оценивает загрязнение на 8 баллов из 10.

В воскресенье, 6 февраля, загрязнение оценивалось лишь на 5 баллов. Ситуация начала ухудшаться около 21:00 — уровень загрязнение достиг 7 баллов. К отметке в 8 баллов качество воздуха приблизилось ночью 7 февраля. Как уточняют на сайте AirVoice, ситуация в городе стабильная.

— Не рекомендуем выходить на улицу, — предупреждают на сайте карты.

Ситуация стала ухудшаться в 2 часа ночи

Ситуация стала ухудшаться в 2 часа ночи

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Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентре, 7 февраля в городе будет юго-восточный ветер 2–7 м/с.

— В первой половине дня ожидается погода без осадков. Температура -11, -13 градусов, в пригороде до -18. На дорогах местами гололедица, — рассказали синоптики.

Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м.

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воздухзагрязненияэкология
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