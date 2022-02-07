«Не рекомендуем выходить на улицу»: в Новосибирске ухудшилось качество воздуха

В Новосибирске в 2 часа ночи 7 февраля ухудшилось качество воздуха. Сервис AirVoice оценивает загрязнение на 8 баллов из 10.
В воскресенье, 6 февраля, загрязнение оценивалось лишь на 5 баллов. Ситуация начала ухудшаться около 21:00 — уровень загрязнение достиг 7 баллов. К отметке в 8 баллов качество воздуха приблизилось ночью 7 февраля. Как уточняют на сайте AirVoice, ситуация в городе стабильная.
— Не рекомендуем выходить на улицу, — предупреждают на сайте карты.
Как сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентре, 7 февраля в городе будет юго-восточный ветер 2–7 м/с.
— В первой половине дня ожидается погода без осадков. Температура -11, -13 градусов, в пригороде до -18. На дорогах местами гололедица, — рассказали синоптики.
Новосибирские аналитики CityAir сравнили январь 2021 года с нынешним по уровню загрязненности воздуха. Как выяснилось, в прошлом году качество воздуха было еще ниже, чем в 2022-м.