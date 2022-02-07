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Будет до -30 градусов: к Новосибирску приближаются морозы из Салехарда

Температура будет постепенно понижаться

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В Новосибирск идут морозы

В Новосибирск идут морозы

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В Новосибирске рабочая неделя будет морозной. Антициклон идет в область из северных районов, рассказали синоптики.

— Сейчас из районов Норильска, Салехарда постепенно снижается с усилением очень обширный антициклон. Это холодная, очень большая масса воздуха. Погода будет сохраняться без осадков. В южной периферии будет восточный ветер. Мы будем находиться в южной периферии. Температурный фон будет понижаться, потому что эта масса очень холодная, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Погода в ближайшие три дня будет без осадков, ветер восточный 2–8 м/с. Температура будет постепенно понижаться.

Во вторник, 8 февраля, ночью — -18...-20 градусов, в пригороде — -22...-24 градусов. Днем — -11...-13 градусов.

В среду, 9 февраля, ночью — -21...-23 градусов, в пригороде — -27...-29 градусов. Днем — -14...-16 градусов.

В четверг, 10 февраля, ночью — -23...-25 градусов, в пригороде — -28...-30 градусов. Днем — -15...-17 градусов.

Как сообщают погодные сервисы, в конце недели погода не будет баловать новосибирцев — в город идут морозы. В основном, они будут ночью. Изучаем прогнозы популярных сервисов.

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