«Скрывали информацию»: из-за тлеющих мусорных полигонов в Новосибирске наказали двух человек

После крупных пожаров на новосибирских полигонах «Левобережный» и «Гусинобродский» возбуждены административные дела на МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»).



В апреле-мае межрайонная природоохранная прокуратура проверила два полигона, где складируют твердые коммунальные отходы, и нашла много нарушений.

Так, в марте предприятие допустило 14 возгораний отходов, а также задымление ближайших к полигону территорий. По мнению прокуратуры, это «негативно воздействует на экологическую обстановку и здоровье граждан». При этом муниципальное предприятие не посчитало нужным сообщить местным властям об опасных пожарах на полигонах.