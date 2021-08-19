«Скрывали информацию»: из-за тлеющих мусорных полигонов в Новосибирске наказали двух человек

После крупных пожаров на новосибирских полигонах «Левобережный» и «Гусинобродский» возбуждены административные дела на МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»).
В апреле-мае межрайонная природоохранная прокуратура проверила два полигона, где складируют твердые коммунальные отходы, и нашла много нарушений.
Так, в марте предприятие допустило 14 возгораний отходов, а также задымление ближайших к полигону территорий. По мнению прокуратуры, это «негативно воздействует на экологическую обстановку и здоровье граждан». При этом муниципальное предприятие не посчитало нужным сообщить местным властям об опасных пожарах на полигонах.
— Прокуратура внесла директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении должностных лиц и юридического лица прокуратура возбудила 8 административных дел по статье 8.5 КоАП РФ («Сокрытие или искажение экологической информации») и части 1, 2 статьи 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»), — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На этом нарушения не закончились. В июле «Спецавтохозяйство» вновь допустило возгорание отходов на полигонах.
— Из-за возгорания отходов в атмосферном воздухе выявлено превышение содержания вредных загрязняющих веществ. Предприятие не приняло всех мер по недопущению возгораний отходов. По результатам проверки прокуратура в августе внесла директору предприятия представление об устранении нарушений закона, — добавили в областной прокуратуре.
Росприроднадзор и Роспотребнадзор возбудили в отношении должностных лиц административные дела по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
По данным сервиса «Контур.Фокус», Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска «Спецавтохозяйство» зарегистрировано в августе 1995 года. Директор фирмы — Андрей Зыков. Учредителем являются Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, а также Департамент Энергетики, Жилищного и Коммунального Хозяйства Города. Основной вид деятельности «СУХ» — сбор, обработка и утилизация отходов. Выручка фирмы в 2020 году составила 544,8 млн рублей, чистая прибыль — 20,3 млн.
В середине июля на полигоне возле Хилокского рынка вспыхнул пожар, который удалось потушить через 4 дня. После этого губернатор НСО предложил увеличить число ночных сторожей. А в мэрии Новосибирска решили закупить новые бульдозеры для более быстрого реагирования на возгорания.
Ситуация на полигоне «Левобережный» обостряется каждое лето. Посмотрите наш репортаж из района, где располагается постоянно дымящая и увеличивающаяся в размерах свалка. Как здесь живут люди и почему они не верят, что ситуацию с пожарами на полигоне как-то решат в ближайшее время?