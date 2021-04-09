В Новосибирске объявили двухдневное штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

В Новосибирске объявили двухдневное штормовое предупреждение из-за метеоусловий — они будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

Предупреждение будет действовать ровно двое суток: с 10 часов 10 апреля до 10 часов 12 апреля .

При неблагоприятных метеорологических условиях жителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, чтобы не загрязнять воздух еще больше, сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, перенести занятия спортом в закрытые помещения, а также не проветривать помещения, особенно ночью и ранним утром.