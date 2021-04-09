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В Новосибирске объявили двухдневное штормовое предупреждение из-за грязного воздуха

Оно начнет действовать с утра субботы, 10 апреля

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Предупреждение будет действовать ровно двое суток

Предупреждение будет действовать ровно двое суток

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В Новосибирске объявили двухдневное штормовое предупреждение из-за метеоусловий — они будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

Предупреждение будет действовать ровно двое суток: с 10 часов 10 апреля до 10 часов 12 апреля.

При неблагоприятных метеорологических условиях жителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, чтобы не загрязнять воздух еще больше, сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, перенести занятия спортом в закрытые помещения, а также не проветривать помещения, особенно ночью и ранним утром.

Ночью 10 апреля обойдется без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура воздуха -2... -4 градуса, местами дымка. Днем +7... +9 градусов. Читайте также о погоде на предстоящих выходных.

Подобные штормовые предупреждения метеослужба анонсирует регулярно. Ранее мы выяснили, в каких районах Новосибирска самый грязный воздух и сравнили показатели с другими городами.

Эксперты рассказали, насколько опасно дышать таким воздухом.

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загрязнение воздуха
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