В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за накопления в воздухе вредных примесей. Предупреждение действует до 16 часов 17 марта, передает Западно-Сибирское УГМС. Причина — неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
При неблагоприятных метеорологических условиях жителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, чтобы не загрязнять воздух еще больше, сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, перенести занятия спортом в закрытые помещения, а также не проветривать помещения, особенно ночью и ранним утром.
Ночью 17 марта осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный,
Превышение допустимого уровня загрязнения воздуха в Новосибирске фиксируют регулярно. В феврале уровень загрязнения достиг 10 баллов. Самая критическая ситуация была в Заельцовском районе.