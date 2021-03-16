В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за накопления в воздухе вредных примесей. Предупреждение действует до 16 часов 17 марта, передает Западно-Сибирское УГМС. Причина — неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

При неблагоприятных метеорологических условиях жителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, чтобы не загрязнять воздух еще больше, сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, перенести занятия спортом в закрытые помещения, а также не проветривать помещения, особенно ночью и ранним утром.