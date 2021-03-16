16 марта вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 73.23
eur 87.35
Тема дняЧто мефедрон делает с нашей молодежью

Все новости

Все новости

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за накопления в воздухе вредных примесей

Жителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте

139
1Обсудить

Поделиться

Предупреждение действует&nbsp;до 16 часов 17 марта

Предупреждение действует до 16 часов 17 марта

Поделиться

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за накопления в воздухе вредных примесей. Предупреждение действует до 16 часов 17 марта, передает Западно-Сибирское УГМС. Причина — неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

При неблагоприятных метеорологических условиях жителям рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, чтобы не загрязнять воздух еще больше, сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс и других источников загрязнения, перенести занятия спортом в закрытые помещения, а также не проветривать помещения, особенно ночью и ранним утром.

Ночью 17 марта осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Воздух остынет до -13... -15 градусов, в пригороде до -18 градусов. Местами изморозь. На дорогах гололедица.

Превышение допустимого уровня загрязнения воздуха в Новосибирске фиксируют регулярно. В феврале уровень загрязнения достиг 10 баллов. Самая критическая ситуация была в Заельцовском районе.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

загрязнение атмосферы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...