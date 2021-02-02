Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

В Новосибирске качество воздуха достигло критической отметки
Сегодня утром,
При таком уровне загрязнения, по данным сервиса, не рекомендуется выходить на улицу.
Чуть лучше ситуация в Советском районе — на улице
Ухудшение качества воздуха в Новосибирске началось днем
Новосибирские синоптики дали штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей.
— В период с 14:00
Ранее мы сравнивали качество воздуха в разных городах. У нас он оказался не самым грязным.