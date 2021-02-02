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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов

Самая критическая ситуация зафиксирована в Заельцовском районе

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Уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки в третьем часу ночи

Уровень загрязнения воздуха достиг критической отметки в третьем часу ночи

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В Новосибирске качество воздуха достигло критической отметки

Сегодня утром, 2 февраля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 10 баллов из 10. Такие данные приводит сервис мониторинга воздуха Airvoice.

При таком уровне загрязнения, по данным сервиса, не рекомендуется выходить на улицу.

Сейчас хуже всего ситуация в Заельцовском районе — здесь качество воздуха оценивается в <nobr class="_">10 баллов</nobr>

Сейчас хуже всего ситуация в Заельцовском районе — здесь качество воздуха оценивается в 10 баллов

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Чуть лучше ситуация в Советском районе — на улице Арбузова, 4/26, где располагается экспериментальная станция City Air, качество воздуха оценивается в 7 баллов из 10. Аналогичная ситуация в районе ОбьГЭСа и в Академгородке. В остальных районах Новосибирска отметка качества воздуха не опускается ниже 8 баллов.

Ухудшение качества воздуха в Новосибирске началось днем 1 февраля. Тогда сервис показывал 7–8 баллов загрязнения.

Новосибирские синоптики дали штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей.

— В период с 14:00 1 февраля до 16:00 2 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ранее мы сравнивали качество воздуха в разных городах. У нас он оказался не самым грязным.

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загрязнение воздухаэкологияздоровье
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