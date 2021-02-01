Штормовое предупреждение из-за смога и потепление до -3 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня — в город придет аномальное потепление.



По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые передает ТАСС, на всей территории России установится аномально теплая погода. Потепление коснется и Новосибирска.



— В ближайшие три дня мы действительно ждем ослабление морозов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.