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Штормовое предупреждение из-за смога и потепление до -3 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске

Горожан предупреждают об ухудшении качества воздуха на сутки

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Метели и снегопады начнутся в Новосибирске днем 3 февраля

Метели и снегопады начнутся в Новосибирске днем 3 февраля

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Синоптики дали штормовое предупреждение из-за смога в Новосибирске

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня — в город придет аномальное потепление.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые передает ТАСС, на всей территории России установится аномально теплая погода. Потепление коснется и Новосибирска.

— В ближайшие три дня мы действительно ждем ослабление морозов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

2 февраля в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами дым, дымка. На дорогах местами гололедица. Ночные температуры — -21... -23 градуса, местами -25... -27 градусов. Днем -10... -12 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

3 февраля ночью преимущественно без осадков, днем снег, местами метель. Ночью -13... -15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -3... -5 градусов. Ветер северо-западный, ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с.

4 февраля ночью и днем местами небольшой снег. Температуры ночью — -9... -11 градусов. Дневные температуры — -6... -8 градусов с небольшим понижением в течение дня. Ветер северо-западный, ночью 7–12 м/с, днем 4–9 м/с.

Новосибирские синоптики дают штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей.

— В период с 14:00 1 февраля до 16:00 2 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Жители Новосибирска уже жалуются на ухудшение качества воздуха в Новосибирске.

— Вот таким чудным воздухом сейчас дышат жители левого берега, — сообщила в редакцию читательница НГС Оксана.

На снимке видно, что над городом повисла дымка

На снимке видно, что над городом повисла дымка

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По данным сервиса мониторинга воздуха Airvoice, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 8 баллов из 10.

Сейчас качество воздуха в Заельцовском районе оценивается в 8 баллов

Сейчас качество воздуха в Заельцовском районе оценивается в 8 баллов

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Новосибирсканомальное потеплениепрогноз погоды
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