Штормовое предупреждение из-за смога и потепление до -3 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске

Синоптики дали штормовое предупреждение из-за смога в Новосибирске
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня — в город придет аномальное потепление.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые передает ТАСС, на всей территории России установится аномально теплая погода. Потепление коснется и Новосибирска.
— В ближайшие три дня мы действительно ждем ослабление морозов, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
2 февраля в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами дым, дымка. На дорогах местами гололедица. Ночные
3 февраля ночью преимущественно без осадков, днем снег, местами метель. Ночью
4 февраля ночью и днем местами небольшой снег. Температуры
Новосибирские синоптики дают штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей.
— В период с 14:00 1 февраля до 16:00 2 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Жители Новосибирска уже жалуются на ухудшение качества воздуха в Новосибирске.
— Вот таким чудным воздухом сейчас дышат жители левого берега, — сообщила в редакцию читательница НГС Оксана.
По данным сервиса мониторинга воздуха Airvoice, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 8 баллов из 10.
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