«Творилась жуть какая-то». Звезда «Комбинации» Татьяна Иванова — о своей непростой юности

Источник: Никита Егоров, Наталья Бурухина, Марина Булгакова

Сегодня группа «Комбинация» — это уже символ лихих 90-х. Мода на эстетику тех лет захватывает российский кинематограф, и уже этой осенью мы увидим целый сериал про первый советский герлз-бенд. Наши коллеги из NN.RU пообщались с Татьяной Ивановой — легендарной солисткой «Комбинации», которая до сих пор выступает с концертами — уже с новым составом и частично новым репертуаром.

Татьяна Иванова рассказала нам, что в вопросах верной передачи атмосферы 90-х в сериале полностью положилась на режиссера Никиту Власова:

— Вы знаете, я особо не вникала, то есть я не настаивала на каких-то моментах. Я, естественно, читала сценарий, консультировала создателей сериала, что-то меня спрашивали, какие-то истории я рассказывала из своей жизни, из жизни страны вообще, из жизни коллектива, — рассказывает Татьяна. — А по атмосфере — нет, не говорили, потому что всё-таки это художественное кино, поэтому я положилась на режиссера.

В свое время Татьяна Иванова рассказывала, как ей и другим девчонкам из «Комбинации» приходилось ради эффектных нарядов «расшивать занавески бусинами».

— И по нашим нарядам в сериале всё более чем прекрасно, — улыбается она.

Из всех сериалов о 90-х, признаётся Татьяна, она смотрела только «Бандитский Петербург» и «Бригаду» — и сама тема, и «картинка» для нее слишком тяжелые.

— И на этом всё, закончила я с 90-ми просмотры. «Бандитский Петербург» и «Бригаду» я смотрела как документальные фильмы. Вот всё как было, всё так и сняли и показали. Весь этот ужас, весь этот кошмар, эти голодные и бандитские годы — там вообще творилась жуть какая-то. Поэтому, в принципе, кому интересно — посмотрите.