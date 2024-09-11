«Творилась жуть какая-то». Звезда «Комбинации» Татьяна Иванова — о своей непростой юности

Сегодня группа «Комбинация» — это уже символ лихих 90-х. Мода на эстетику тех лет захватывает российский кинематограф, и уже этой осенью мы увидим целый сериал про первый советский герлз-бенд. Наши коллеги из NN.RU пообщались с Татьяной Ивановой — легендарной солисткой «Комбинации», которая до сих пор выступает с концертами — уже с новым составом и частично новым репертуаром.
Татьяна Иванова рассказала нам, что в вопросах верной передачи атмосферы 90-х в сериале полностью положилась на режиссера Никиту Власова:
— Вы знаете, я особо не вникала, то есть я не настаивала на каких-то моментах. Я, естественно, читала сценарий, консультировала создателей сериала, что-то меня спрашивали, какие-то истории я рассказывала из своей жизни, из жизни страны вообще, из жизни коллектива, — рассказывает Татьяна. — А по атмосфере — нет, не говорили, потому что всё-таки это художественное кино, поэтому я положилась на режиссера.
В свое время Татьяна Иванова рассказывала, как ей и другим девчонкам из «Комбинации» приходилось ради эффектных нарядов «расшивать занавески бусинами».
— И по нашим нарядам в сериале всё более чем прекрасно, — улыбается она.
Из всех сериалов о 90-х, признаётся Татьяна, она смотрела только «Бандитский Петербург» и «Бригаду» — и сама тема, и «картинка» для нее слишком тяжелые.
— И на этом всё, закончила я с 90-ми просмотры. «Бандитский Петербург» и «Бригаду» я смотрела как документальные фильмы. Вот всё как было, всё так и сняли и показали. Весь этот ужас, весь этот кошмар, эти голодные и бандитские годы — там вообще творилась жуть какая-то. Поэтому, в принципе, кому интересно — посмотрите.
Казалось бы, с молодыми девчонками-певицами в ту пору могло случиться всё что угодно: и на частных вечеринках с братками, и на концертах с разудалой, не всегда трезвой публикой. Но от приключений с «малиновыми пиджаками» Татьяну, по ее словам, хранила закалка девчонки из рабочего поселка, у которой в друзьях сызмальства были такие же братки. А вот от ЧП на концертах уберечься не удалось: однажды прилетевшая на сцену шапка поклонника-военного врезалась в ее микрофон, который расшиб девушке губу. И Татьяна допевала концерт с кровью на лице.