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Бронетранспортер загорелся под Новосибирском во время военной реконструкции 9 мая: пожар попал на видео

Огонь пришлось тушить участникам традиционной военной реконструкции

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Момент воспламенения транспортного средства попал в объектив фотографа

Момент воспламенения транспортного средства попал в объектив фотографа

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Постановка, воспроизводящая события военных лет, состоялась во время праздничных мероприятий на Мемориале Славы. Реконструкцию «Форсирование Днепра» показали жителям Бердска в районе Мемориала Славы 9 мая. Один из бронетранспортеров загорелся после взрыва дымовой шашки, сообщает местное издание «Свидетель».

— По всей видимости, от дымовой шашки под дном машины загорелась резина. Огонь потушили сами участники акции до приезда пожарных расчетов, — пишет издание.

Реконструкторам пришлось параллельно с боевыми действиями тушить пожар, который распространился на сухую траву. Многие из зрителей восприняли это происшествие как часть постановки, пишет «Бердск-Онлайн».

В МЧС сообщили НГС о том, что 9 мая поступала заявка на возгорание объекта на Мемориале Славы в Бердске. По прибытии спасателей огонь был потушен организаторами.

Организаторы реконструкции не ответили на запрос НГС. В МВД Новосибирской области сообщили, что информация об инциденте уточняется.

Битва за Днепр — ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, проведенных ВС Союза ССР, во второй половине 1943 года на берегах Днепра. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 миллионов человек, а ее фронт растянулся на 750 километров. В результате четырехмесячной операции Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной армией от нацистских захватчиков. В ходе операции был освобожден Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории.

Новосибирск в этом году праздновал День Победы как в допандемийные годы — с парадом Победы, «Бессмертным полком» и массовыми гуляньями. Показываем в фотографиях, как город отпраздновал 77-летие победы в Великой Отечественной войне.

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