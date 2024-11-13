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Криминал Вам доставка и подарок: мошенники придумали новые схемы для обмана россиян — в чем суть

Вам доставка и подарок: мошенники придумали новые схемы для обмана россиян — в чем суть

Аферисты придумывают то, что может «зацепить» большое число россиян

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32 комментария

Девушке доставляют цветы и просят

Мошенники не спят, а придумывают всё новые и новые схемы, чтобы заполучить чужие деньги. На этот раз под ударом те, кто решит сэкономить на покупках или получит неожиданную доставку. Разбираемся в каждой из них, чтобы не попасться на эти уловки — в материале.

Схема 1

Первый вариант, как можно обмануться, заключается в доставке: пиццы, цветов, еды из ресторанов. В общем того, что может неожиданно порадовать любого. А в особенности девушек, которые тут же начнут гадать, от кого бы она могла такое получить.

Этим моментом эйфории и пользуются мошенники. Они присылают «код подтверждения доставки». Ничего не подозревающая жертва называет его и таким образом отдает доступ к своему онлайн-банку. Предупредил о схеме профильный Telegram-канал «Эксплойт».

Схема 2

Второй вариант обмана россиян более изощренный. Он построен вокруг предновогодней суеты и месяца распродаж (в ноябре уже прошел Всемирный день шопинга, а впереди будет «черная пятница»). Людей заманивают скидками, которые можно оформить через подставные Telegram-боты.

В них мошенники предлагают купить подарочные карты на маркетплейсы со скидкой в 50%. Чтобы это сделать, нужно перейти в Telegram Web App для покупки. Но на самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, через который злоумышленники получают доступ к платежным данным своих жертв. Ими могут стать как пользователи продукции Apple, так и использующие операционную систему Android. Последних мошенники «дожимают» предложением скачать еще и приложение.

— Оно содержит вредоносное программное обеспечение, которое помогает злоумышленникам при помощи перехвата SMS и push-уведомлений похищать все деньги жертвы с ее банковской карты, — рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров «Известиям».

При этом, как предупреждает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова, предложить скидку могут не только на подарочные карты. Мошенники завлекают на покупку чего-либо, что будет «в разы дешевле», «по самой выгодной цене» или «с крайне привлекательной скидкой».

Другие схемы

Еще одна схема с магазинами, которую используют мошенники, — завлечение потенциальных жертв бонусами. Об их наличии предупреждает «робот» по звонку, а чтобы они не сгорели, нужно перейти на разговор с живым оператором. Когда уровень доверия повышается, злоумышленники пытаются выудить личные данные.

Но более активно сейчас распространен другой вид обмана — через маркетплейсы. На них появляется всё больше фейковых продавцов, которые взламывают аккаунты посетителей и воруют их деньги.

Помимо населения среднего возраста, они пытаются обмануть также детей и пенсионеров. Первых просят передать банковские данные родителей через популярную игру Roblox. Людей постарше заманивают обещаниями повысить пенсию и сделать скидку на ЖКУ.

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Мошенники Схема обмана Доставка Скидки Подарочная карта Маркетплейсы
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Комментарии
32
Cobalt & Nickel
30 минут
Недавно новость была, что скоро в метро можно будет рассчитываться лицом. Вот честно, мне это абсолютно не нужно , меня устраивает и нынешний вид оплаты. А вот эти разработчики , кто придумывает эти новшества в метро, лучше бы они занимались борьбой с мошенниками и блокировали их новые хитрые схемы . А то получается, где не надо, и где не так важно, там они силы тратят на это, что то создавая, а где надо и жизненно необходимо людям, для той же безопасности, там никто ничего не делает.
Гость
57 минут
Каждый раз, когда пишут о "новом" способе, оказывается что это всё тот же единственный замшелый способ "назовите код из смс". Все эти коды всегда сопровождаются сообщением "не называйте никому". Вот и не называйте! И всё, на всю сопутствующую мишуру (майор ФСБ, председатель центробанка, министр, папа римский, инопланетяне) можно вообще не обращать внимание. Одно простое правило.
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