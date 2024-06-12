Новый вид мошенничества: россиян заманивают бонусами в магазинах

Россиянам стали сообщать о бонусах в неизвестной сети магазинов Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Россиянам стали поступать звонки, где сообщают о наличии бонусов в сети магазинов, название которой не произносят. Робот на другом конце провода предлагает воспользоваться накопленными баллами или отказаться от них с помощью тонального набора. Так мошенники втираются в доверие и выводят на разговор с живым оператором. О том, чем грозит эта схема и как не попасться на крючок злоумышленников, — в материале.



— Недавние случаи звонков с предложением бонусов от неизвестной сети выглядят как очевидная мошенническая схема. Логика подобных звонков проста: человеку звонит робот и сообщает, что на его номере накопилось более 3000 бонусов. Далее предлагается нажать 1 для получения бонусов или 2 — для отказа. Независимо от выбора цель мошенников — заинтересовать человека и вывести его на разговор с живым оператором, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский.



Мошенники не хотят тратить время на тех, кто не верит в их уловки Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











По его словам, многие люди привыкли к автоматическим звонкам от банков или других служб и могут не сразу распознать обман.

— Использование роботов позволяет мошенникам оптимизировать время работы, направляя живых операторов только на «горячие» контакты. Далее они пытаются выудить личные данные, которые могут быть использованы для кражи денег или другой незаконной деятельности. Это новая тактика, когда традиционные мошеннические схемы теряют эффективность.



Мошенники продолжают пользоваться слабой защитой персональных данных, подчеркнул эксперт по безопасности. Он порекомендовал не предоставлять личную информацию во время подобных разговоров и проверять всё в официальных источниках.

— Это особенно актуально для банковского, страхового, медицинского и государственного секторов. Наш опыт тестирования показывает, что внедрение передовых технологий, таких как маскирование, помогает снизить риски мошенничества до 50% и значительно повысить защиту личных данных клиентов, — объяснил Каширский.