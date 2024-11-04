Как выгодно закупиться на «черной пятнице» и «11.11», чтобы не прогореть: готовимся к главной распродаже года

Скоро стартуют главные распродажи 2024 года. Магазины и маркетплейсы уже начали готовиться и предупреждать покупателей о грядущих акциях. Разобрались с экспертом, какие правила нужно соблюдать для реально выгодных покупок и какими уловками пользуются продавцы.
«Черная пятница» — это осенняя распродажа, во время которой появляются самые выгодные предложения в году. В России этому посвящен не один день. Она стартует 29 ноября 2024 года и заканчивается 1 декабря 2024 года.
В ноябре также пройдет «Всемирный день шопинга». Эта распродажа продлится всего день — 11 ноября. После этого привлекательные скидки пропадут. Но могут быть и исключения из правил: некоторые магазины начинают предоставлять скидки раньше и заканчивают в другое время. Так что в этом месяце россиян ждет много выгодных покупок.
На что будут скидки
По статистике, россияне планируют закупаться на распродажах одеждой и обувью (56%), товарами для дома (51%), а также косметикой и парфюмерией (38%). Помимо этих категорий, большая доля людей предпочитает обзавестись техникой.
В период распродаж скидки предлагают, к сожалению, не на все товары, а на уходящую коллекцию или ограниченную серию товаров новой, сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Очень важно понимать, что популярная продукция, которая хорошо продается без дополнительного стимула, в акции участвовать не будет. Это попросту невыгодно для владельцев магазинов.
Активнее всего участвовать в распродажах будут крупные торговые сети и онлайн-площадки, а также новички на рынке, поскольку акции помогут им в продвижении и узнаваемости среди клиентов. Реальная скидка может составить от 25 до 50%.
Какие существуют уловки продавцов
Несмотря на то, что выгодные предложения действительно есть, главная цель «черной пятницы» и любой другой распродажи для бизнеса — заставить людей потратить как можно больше денег и привлечь внимание к своей торговой марке или товару.
Маркетинговые инструменты, которыми пользуются продавцы, чтоб привлечь внимание покупателей:
Иллюзия. Во время распродаж магазины часто зачеркивают цены, выделяя новое предложение жирным шрифтом или желтым цветом, создавая иллюзию экономии. Товар при этом мог никогда не стоить столько, сколько указано в «выгодной» цене. Уже сейчас продавцы начинают искусственно завышать стоимость, чтобы затем ее «снизить» скидкой.
Купоны и кешбэк. Некоторые завлекают клиентов, предлагая им баллы или рассылая предложения о скидках. Так продавцы формируют ажиотаж и привлекают потенциальных покупателей. Важно понять, понадобятся ли вам эти баллы в будущем или они сгорят до того, как вы решите их потратить.
Специальные предложения. Для повышения ажиотажа продавцы могут играть на чувстве срочности, ограничивая количество товаров, участвующих в акциях, и времени на их покупку.
Яркая реклама. Привлекать внимание помогают особое оформление витрин и соцсетей с запоминающимися заголовками, что также побуждает к покупке.
Как закупиться с максимальной выгодой
Есть несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой рекламы и не потратиться слишком сильно. Для этого стоит готовиться к распродаже заранее и следовать инструкции:
Составьте список желаемых товаров. Выберите, что именно вам нужно. Расставьте приоритеты. Если же возникло желание купить что-то не из списка, отложите покупку и посоветуйтесь с близкими. Это поможет избежать импульсивных покупок.
Следите за ценами. Проанализируйте стоимость товаров у разных продавцов. Необходимо знать, сколько стоила желаемая вещь до периода акций. Это поможет увидеть, есть ли реальная скидка или это просто попытка прорекламировать товар и продать подороже.
Подпишитесь на рассылки. Многие магазины отправляют уведомления о предстоящих распродажах и эксклюзивных предложениях для подписчиков, а также предлагают скидки для владельцев карт лояльности или банковских карт от банков партнеров.
Используйте кешбэк-сервисы. Они помогут вернуть часть потраченных денег после покупки. Чаще всего в них нужно заранее выбрать необходимые категории для покупок, как правило в начале месяца.
Установите бюджет. Также заранее нужно определиться с бюджетом на покупки — объемом средств, которые вы можете или готовы потратить. Постарайтесь не превышать свой лимит.
Избегайте покупок в кредит. Так вы не останетесь с долгами. Лучше купить меньше, но за свои деньги.
Уточняйте условия доставки товара. Она может быть платной и перекрывать всю выгоду от покупки. Возможно, в другом магазине товар будет стоить дороже, но с бесплатной доставкой, что будет выгоднее.
Если товар, за которым вы охотились, раскупили, не стоит переживать. Впереди еще множество распродаж и акций. Возможно, вы сможете купить его еще выгоднее.
Как распределить бюджет
Как отметил Щербаченко, очень просто посчитать, сколько денег вы можете позволить себе потратить на распродаже.
Распределите ваш ежемесячный доход на основе «золотого правила»:
50% — текущие расходы (еда, кредиты, коммунальные расходы);
30% — «развлечения-хотелки» (расходы на распродажах, походы в театр/кино, в кафе и рестораны, в боулинг и т. д.);
20% — накопления (инвестиции, формирование финансовой подушки безопасности).
Получается, что если ваш доход равен 100 тысячам рублей в месяц, то на распродажу вы можете потратить не более 30 тысяч рублей.