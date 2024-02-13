«Мне позвонили, все опознали»: в Новосибирске установили личность убитой 5-летней девочки - ее тело было найдено в снегу

В Новосибирске установили личность 5-летней девочки, которую нашли на прошлой неделе в снегу в неподалеку от села Толмачево. Подтвердилась версия о том, что это 5-летняя дочь Ольги, которая была найдена около двух недель назад. Мать и дочь пропали около двух недель назад.
О результатах опознания редакции НГС сообщила супруга отца погибшей женщины Она не смогла уточнить, когда когда конкретно была подтверждена личность девочки.
— У нас есть доверенное лицо, которое занимается этими вопросами. Мы в Алма-Ате находимся, — сообщила женщина. — Мне позвонили, все опознали. Все как положено.
Родственница уточнила, что на опознании тела присутствовало доверенное лицо. Специалисты подтвердили, что ребенком оказалась внучка женщины.
О том, что в Новосибирской области нашли тело ребенка, стало известно в начале февраля, его обнаружили недалеко от дороги, вблизи сёл Толмачево и Красноглинное. Процедуру опознания тела ребенка должны были провести в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Новосибирске в субботу, по предварительным данным, девочка была убита.
За несколько дней до этого в снегоотвале в Тогучинском районе было найдено тело пропавшей матери девочки Ольги. По версии следствия, женщина и ее дочь исчезли с 20 по 23 января.
Женщина вместе с дочкой переехала в Новосибирск из Казахстана, где недавно получила наследство. Она купила квартиру в Кировском районе Новосибирска и собиралась приобретать дорогой автомобиль. На сделке женщине вызвался помочь ее знакомый, 31-летний Фарход Р.
Сразу после сделки Ольга перестала выходить на связь, а мужчина вскоре уехал в Казахстан. Его задержали, когда он пытался пересечь на такси границу с Узбекистаном.
По информации знакомых женщины, подозреваемый рассказал, что Ольгу зарезал, а ее маленькую дочь задушил. Он указал, где спрятал тела, но в отмеченных им местах не смогли обнаружить тела.