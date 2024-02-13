«Мне позвонили, все опознали»: в Новосибирске установили личность убитой 5-летней девочки - ее тело было найдено в снегу

В Новосибирске установили личность 5-летней девочки, которую нашли на прошлой неделе в снегу в неподалеку от села Толмачево. Подтвердилась версия о том, что это 5-летняя дочь Ольги, которая была найдена около двух недель назад. Мать и дочь пропали около двух недель назад.

