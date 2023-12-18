«Посещали частные клиники»: в Новосибирске заметили мужчину с сыном, пропавших в 2020 году

Ранее в Следственном комитете сообщали, что летом 2020 года Леонид и Артём уехали из дома в Железногорске-Илимском Иркутской области. С того времени их местонахождение неизвестно. Как отмечала местная полиция, с заявлением обращалась мама мальчика. Выяснилось, что бывший супруг забрал у нее ребенка якобы для поездки на Байкал. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека). Леонид Морозов находится в федеральном розыске. Также мужчину вместе с сыном видели в городе летом 2022-го.

