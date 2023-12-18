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СрочноПропавших отца и сына заметили в Новосибирске
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«Посещали частные клиники»: в Новосибирске заметили мужчину с сыном, пропавших в 2020 году

Отец мальчика находится в федеральном розыске

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В Новосибирске заметили мужчину с сыном, пропавших в 2020 году

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В частных клиниках Новосибирска заметили Леонида Морозова и его сына Артёма, которых иркутские следователи и волонтеры ищут с 2020 года. Об этом НГС рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ранее в Следственном комитете сообщали, что летом 2020 года Леонид и Артём уехали из дома в Железногорске-Илимском Иркутской области. С того времени их местонахождение неизвестно. Как отмечала местная полиция, с заявлением обращалась мама мальчика. Выяснилось, что бывший супруг забрал у нее ребенка якобы для поездки на Байкал. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека). Леонид Морозов находится в федеральном розыске. Также мужчину вместе с сыном видели в городе летом 2022-го.

В «ЛизаАлерт» не уточнили, в каких именно клиниках и какого числа заметили пропавших, но заявили, что это случилось недавно.

— По данным полиции, Леонид и Артём посещали медицинские клиники в Новосибирске и могут находиться в Заельцовском или Центральном районе, — подчеркнули в пресс-службе поискового отряда.

Приметы мальчика: на вид 4–5 лет, рост 94–100 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русы, глаза голубые.

Приметы отца: на вид 30–35 лет, рост 170–175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Если вы знаете о месте нахождения Леонида и Артёма Морозовых, то сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

28 ноября в Новосибирске пропала 31-летняя женщина на красном автомобиле. Ее нашли живой.

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