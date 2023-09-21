«Экспансия Москвы». Сын создателя крематория Борис Якушин рассказал о борьбе за репутацию отца — и поставил в ней точку

— По приговору суда, который был вынесен уже после смерти Сергея Борисовича Якушина, в прессе были разные высказывания. Кто-то даже написал, что Сергея Борисовича оправдали. К сожалению, это нет. Он после своей смерти признан виновным. Суть приговора в том, что Якушину Сергею Борисовичу изначально вменили наказание в виде восьми дет лишения свободы. Просто после смерти суд убрал эту ремарку, поскольку нет такого в практике, чтобы мертвого человека призвали к наказанию.



Сергей Борисович боролся до конца и не признавал вину. Я его поддерживал в этой позиции. У него было достаточно много аргументов, но сам механизм, который был запущен — ведь было уже три обвинительных приговора по другим участникам, к сожалению, говорит о том, что поезд защиты ушел. То есть теми аргументами, которые у нас были, защищаться уже не получалось. Приговоры, которые были вынесены по этому делу в отношении других, уже невозможно исправить. А вместо Сергея Борисовича на себя вину никто брать не стал бы.

