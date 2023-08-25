100 тысяч за «фак»: новосибирский суд прекратил дело Алексея Кортнева

Уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева прекращено. Об этом стало известно корреспонденту НГС из окружения певца.
— Мировой судья постановил уголовное дело прекратить и назначить незначительный штраф, — рассказал журналисту источник из окружения певца Алексея Кортнева. По информации этого источника, срок на обжалование решения суда уже вышел, решение обжаловано не было.
В управлении судебного департамента Новосибирской области подтвердили информацию о прекращении уголовного дела, возбужденного в апреле по статье 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»), которое было рассмотрено мировым судьей
Согласно материалам дела, уточняют в областном управлении судебного департамента,
— В судебном заседании подсудимый раскаялся в содеянном, его защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Потерпевший просил рассмотреть дело в его отсутствие, направил суду заявление, в котором поддержал ходатайство. Гособвинитель в процессе возражал против прекращения дела, — сообщили в областном судебном департаменте.
Алексею Кортневу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства. Он освобожден от уголовной ответственности и возместил капитану полиции моральный вред в размере 70 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу, а музыкант на днях уведомил суд об оплате штрафа.
— Также музыкант принес пожертвование в размере
В августе 2022 года НГС рассказал о штрафе, который суд назначил лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку за дискредитацию ВС РФ. Музыканту присудили штраф в размере 50 тысяч рублей.