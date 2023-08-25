100 тысяч за «фак»: новосибирский суд прекратил дело Алексея Кортнева

В управлении судебного департамента Новосибирской области подтвердили информацию о прекращении уголовного дела, возбужденного в апреле по статье 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»), которое было рассмотрено мировым судьей 1-го судебного участка Советского района города Новосибирска.



Согласно материалам дела, уточняют в областном управлении судебного департамента, 15 февраля 2023 года в вечернее время сотрудники полиции прибыли для эвакуации людей, находящихся в помещении клуба Red Rabbit. Алексей Кортнев, будучи недовольным отменой выступления его группы «Несчастный случай», публично оскорбил представителя власти — капитана полиции. Музыкант показал полицейскому неприличный жест — средний палец. Позднее Кортнев извинился за этот жест.

