На лидера группы «Несчастный случай» возбудили уголовное дело в Новосибирске — что говорит Алексей Кортнев

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении музыканта Алексея Кортнева, сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.
— Уголовное дело возбуждено по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). По ситуации, когда он приезжал и неуважительно отнесся к представителям закона, — отметил собеседник.
В новосибирском управлении Следственного комитета вопрос об уголовном преследования лидера группы «Несчастный случай» отказались комментировать.
Алексей Кортнев был краток в общении с журналистом НГС:
— У меня информации о возбуждении уголовного дела нет, — заявил музыкант.
Директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов от комментариев по ситуации воздержался.
Уголовное дело связано с инцидентом, который произошел в феврале 2023 года на фоне отмены концерта группы «Несчастный случай» в Академгородке. Выступление должно было состояться в клубе Red Rabbit. Перед началом концерта на площадку приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании. В результате выступление было отменено, а зрителям вернули деньги за билеты.
Очевидцы сообщали, что в процессе общения с полицейскими Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из них. Задержание позже подтвердил сам Кортнев. Он отметил, что его быстро отпустили, «протокол никто не составлял», поэтому «ничего страшного не произошло».