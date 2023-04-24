На лидера группы «Несчастный случай» возбудили уголовное дело в Новосибирске — что говорит Алексей Кортнев

Очевидцы сообщали, что в процессе общения с полицейскими Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из них. Задержание позже подтвердил сам Кортнев. Он отметил, что его быстро отпустили, «протокол никто не составлял», поэтому «ничего страшного не произошло».