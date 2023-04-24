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На лидера группы «Несчастный случай» возбудили уголовное дело в Новосибирске — что говорит Алексей Кортнев

В феврале у музыканта был конфликт с полицейскими

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Конфликт с полицией был у Алексея Кортнева на фоне отмены концерта группы в Академгородке

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении музыканта Алексея Кортнева, сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Уголовное дело возбуждено по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). По ситуации, когда он приезжал и неуважительно отнесся к представителям закона, — отметил собеседник.

В новосибирском управлении Следственного комитета вопрос об уголовном преследования лидера группы «Несчастный случай» отказались комментировать.

Алексей Кортнев был краток в общении с журналистом НГС:

— У меня информации о возбуждении уголовного дела нет, — заявил музыкант.

Директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов от комментариев по ситуации воздержался.

Уголовное дело связано с инцидентом, который произошел в феврале 2023 года на фоне отмены концерта группы «Несчастный случай» в Академгородке. Выступление должно было состояться в клубе Red Rabbit. Перед началом концерта на площадку приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании. В результате выступление было отменено, а зрителям вернули деньги за билеты.

Очевидцы сообщали, что в процессе общения с полицейскими Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из них. Задержание позже подтвердил сам Кортнев. Он отметил, что его быстро отпустили, «протокол никто не составлял», поэтому «ничего страшного не произошло».

Алексей КортневНесчастный случайУголовное делоНовосибирскОтмена концерта
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