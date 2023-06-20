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Лидер группы «Несчастный случай» на видео извинился перед полицейским за «непристойный жест»

Алексей Кортнев опубликовал ролик в соцсетях

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На музыканта было возбуждено уголовное дело

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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев на видео извинился перед полицейским за «неприличный жест», который показал сотруднику в Новосибирске.

Из-за этого на музыканта было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

— Хочу сообщить вам следующее. 15 февраля текущего года в Новосибирске, а точнее, в Академгородке, произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт. Он был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне, я бы сказал, нервное состояние. Я был очень раздосадован. И в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем. Я приношу извинения. Точнее, я уже принес извинения этому человеку достойному, но вот делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан, — сказал на видео Алексей Кортнев.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: соцсети

Очевидцы сообщали, что в процессе общения с полицейскими Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из них. Задержание позже подтвердил сам Кортнев. Он отметил, что его быстро отпустили, «протокол никто не составлял», поэтому «ничего страшного не произошло».

Алексей КортневНесчастный случайПолицияОскорбление полицейского
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