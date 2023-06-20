Лидер группы «Несчастный случай» на видео извинился перед полицейским за «непристойный жест»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев на видео извинился перед полицейским за «неприличный жест», который показал сотруднику в Новосибирске.
Из-за этого на музыканта было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
— Хочу сообщить вам следующее. 15 февраля текущего года в Новосибирске, а точнее, в Академгородке, произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт. Он был отменен по техническим причинам, что привело меня в крайне, я бы сказал, нервное состояние. Я был очень раздосадован. И в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем. Я приношу извинения. Точнее, я уже принес извинения этому человеку достойному, но вот делаю это еще раз публично. Надеюсь, на этом этот крайне неприятный случай будет исчерпан, — сказал на видео Алексей Кортнев.
Очевидцы сообщали, что в процессе общения с полицейскими Алексей Кортнев показал неприличный жест одному из них. Задержание позже подтвердил сам Кортнев. Он отметил, что его быстро отпустили, «протокол никто не составлял», поэтому «ничего страшного не произошло».