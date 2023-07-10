Бывшего директора завода «ЭМУР» признали виновным в сокрытии 19 миллионов

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему директору компании за сокрытие 19 миллионов рублей и невыплату зарплаты работникам в размере 33 миллионов рублей. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. По информации источника НГС, речь идет о руководителе завода «ЭМУР» Сергее Шаплове.
По информации пресс-службы Следственного комитета России по Новосибирской области, с июня 2018 по февраль 2019 года компания была плательщиком всех установленных налогов. Руководитель решил перечислять деньги не на расчетные счета завода, а в подконтрольные организации, чтобы не выплачивать налоги.
— Предпринимателем были сокрыты денежные средства, на сумму более 19 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, в период с 2019 по 2021 год при наличии финансовой возможности директор общества не выплачивал заработную плату 93 работникам, допустив формирование задолженности на общую сумму более 33 миллионов рублей, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В прокуратуре сообщили, что мужчину признали виновным по статье за невыплату заработной платы (предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) и сокрытие денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). В период предварительного следствия бывший директор возместил ущерб на сумму более 26 миллионов рублей.
— Суд назначил виновному 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности, связанные с руководством юридическими лицами, на тот же срок, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Приговор в законную силу не вступил.
В конце июня Новосибирский областной суд вынес приговор бывшему директору Института горного дела Андрею Кондратенко. Его признали виновным в присвоении и растрате.