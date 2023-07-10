Бывшего директора завода «ЭМУР» признали виновным в сокрытии 19 миллионов

— Предпринимателем были сокрыты денежные средства, на сумму более 19 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, в период с 2019 по 2021 год при наличии финансовой возможности директор общества не выплачивал заработную плату 93 работникам, допустив формирование задолженности на общую сумму более 33 миллионов рублей, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

