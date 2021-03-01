Директора новосибирского завода отдали под суд за зарплатный долг в 34 миллиона

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора завода сибирского технологического машиностроения «ЭМУР» Сергея Шаплова. Дело направили в суд.
Его обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых взыскивают налоги)
Долг в размере 19,5 миллиона рублей по налогам и страховым взносам скопился с января
— Директор, имея реальную возможность полностью погасить вышеуказанную недоимку, совершил сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ "ЭМУР"» на общую сумму
А с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года директор задолжал 34 миллиона за заработную плату, пособия и другие выплаты
— При этом в указанный период времени на счета подконтрольных ему организаций поступили денежные средства в сумме
По данным «Контур.Фокус», ООО «ЗСТМ "ЭМУР"» является действующим предприятием, которое образовалось в октябре
На момент публикации по телефонам завода не отвечали, НГС отправил запрос по ситуации на предприятие.
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