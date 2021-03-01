Директора новосибирского завода отдали под суд за зарплатный долг в 34 миллиона

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора завода сибирского технологического машиностроения «ЭМУР» Сергея Шаплова. Дело направили в суд.



Его обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых взыскивают налоги) и по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты, пособий и других выплат).