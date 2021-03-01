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Директора новосибирского завода отдали под суд за зарплатный долг в 34 миллиона

Также руководителя завода «ЭМУР» Сергея Шаплова подозревают в невыплате налогов

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Все четыре филиала завода располагаются в Заельцовском районе Новосибирска

Все четыре филиала завода располагаются в Заельцовском районе Новосибирска

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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора завода сибирского технологического машиностроения «ЭМУР» Сергея Шаплова. Дело направили в суд.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых взыскивают налоги) и по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты, пособий и других выплат).

Долг в размере 19,5 миллиона рублей по налогам и страховым взносам скопился с января 2018-го по февраль 2019 года.

— Директор, имея реальную возможность полностью погасить вышеуказанную недоимку, совершил сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ "ЭМУР"» на общую сумму 60 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, — рассказали в СК РФ по НСО.

А с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года директор задолжал 34 миллиона за заработную плату, пособия и другие выплаты 93 работникам ООО «ЗСТМ "ЭМУР"».

— При этом в указанный период времени на счета подконтрольных ему организаций поступили денежные средства в сумме 106,5 миллиона рублей, которые являлись достаточными для полной и своевременной выплаты всем работникам, однако на указанные цели обвиняемый израсходовал лишь 15 миллионов рублей, частично погасив указанную задолженность, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

По данным «Контур.Фокус», ООО «ЗСТМ "ЭМУР"» является действующим предприятием, которое образовалось в октябре 2017 года. Генеральный директор — Сергей Шаплов, уставной капитал — 1 миллион рублей. Учредителем выступает Илья Шаплов. По данным сервиса, компания выступала ответчиком в 23 судебных делах. На конец 2019 года чистый убыток компании составил 18,9 миллиона.

На момент публикации по телефонам завода не отвечали, НГС отправил запрос по ситуации на предприятие.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что на заводе «Тяжстанкогидропресс» увольняют четверть сотрудников. Корреспонденту НГС Илье Калинину удалось связаться и с бывшим, и с нынешним руководителями и выяснить всё про семирублевые выплаты, про огромный долг завода перед банком, про увольнения после Нового года и про то, какой новосибирский бизнесмен сумел перехватить у завода крупный заказ в 50 миллионов рублей.

8 декабря задержали заместителя председателя правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Алексея Мишенина, а затем отправили под домашний арест на два месяца. По предварительной информации, это связано с работой «Новосибирского авиаремонтного завода».

В марте прошлого года директор «Опытного завода» заявил о рейдерском захвате. Что происходило на самом деле — смотрите в репортаже Алёны Истоминой.

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