Суд вынес приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» — какой срок он получил

Судья Центрального района Кемерова вынесла обвинительный приговор бывшему главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову и его подчиненному Григория Терентьеву по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Они признаны виновными в халатности, повлекшей смерть двух и более человек, передает во вторник, 27 июня, корреспондент NGS42.RU из зала суда.
По итогам заседания Мамонтову было озвучено несколько статей Уголовного кодекса, по которым судом 27 июня он был признан виновным, а именно по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
— Назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет 6 месяцев в колонии общего режима и штрафа 900 тысяч рублей, — озвучила судья санкцию Мамонтову.
Бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорию Терентьеву Центральный районный суд назначил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, признав его виновным по статье о халатности и двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Также ему назначили штраф 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Мамонтова задержали и отправили в СИЗО еще в конце марта 2018 года. В общей сложности под стражей за это время он, как и Тереньтев, находился больше пяти лет.
Напомним, по версии следствия, сотрудники МЧС должны были организовать проверку пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня», однако не сделали этого. Это стало одной из причин пожара в торговом центре 25 марта 2018 года, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ранее прокуратура запрашивала у судьи приговор в виде 14 лет лишения свободы для бывшего главы МЧС Кузбасса и 10 лет — для его подчиненного.
Недавно экс-глава МЧС Кузбасса отвечал на вопросы суда. В ходе допроса Мамонтов рассказал, что не должен был проверять соблюдение требований пожарной безопасности со стороны ТРЦ. Это, по его словам, указано в различных положениях и постановлениях.
После этого обвиняемые выступили перед судом с последним словом, в котором попросили их полностью оправдать. Полную версию речи Мамонтова мы публиковали ранее.
В октябре 2021 года суд вынес приговоры участникам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишни». Бывший директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Других обвиняемых приговорили к заключению на срок от 5 до 13,5 лет.