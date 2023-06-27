Суд вынес приговор экс-главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» — какой срок он получил

— Назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет 6 месяцев в колонии общего режима и штрафа 900 тысяч рублей, — озвучила судья санкцию Мамонтову.



Бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорию Терентьеву Центральный районный суд назначил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, признав его виновным по статье о халатности и двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Также ему назначили штраф 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

