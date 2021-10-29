Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек в торговом центре «Зимняя вишня»

Кемеровский суд огласил приговоры участникам уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Самый большой срок получила экс-директор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова — ей дали 14 лет колонии. По версии обвинения, Богданова организовала ОПГ, чтобы создать видимость соблюдения правил пожарной безопасности в торговом центре. 11 лет получил технический директор ТРЦ Георгий Соболев. 13,5 года — генеральный директор основного арендатора Надежда Судденок, которая не проконтролировала, чтобы все сотрудники торгового центра знали, как действовать при пожаре.
Охранник торгового центра Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не следил за мониторами и не нажал тревожную кнопку, приговорен к 8 годам колонии. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ Алексанр Никитин приговорен к 5,5 года колонии. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил 6 лет колонии. Пожарный Сергей Генин приговорен к 5 годам колонии за халатность при тушении торгового центра.
По версии следствия, Генин при тушении «Зимней вишни» не сверил с планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему лестничному маршу, и проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале людей. В результате халатных действий пожарного погибли 37 человек. Что касается Андрея Бурсина, то он, по версии следствия, нарушил боевой устав, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и не провел должным образом разведку и опрос очевидцев.
Приговоры подсудимым кемеровский суд начал оглашать в начале ноября. Подробности в онлайн-трансляции описывают наши коллеги с портала NGS42.RU.
Трагедия в Кемерове произошла три с половиной года назад. Во время пожара в торговом центре сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шел мультфильм, эвакуация проведена не была — зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар. Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости. В результате в пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети.