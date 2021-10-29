Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек в торговом центре «Зимняя вишня»

Трагедия в Кемерове произошла три с половиной года назад. Во время пожара в торговом центре сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шел мультфильм, эвакуация проведена не была — зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар. Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости. В результате в пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети.

