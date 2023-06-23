Новосибирец получил 23 года: он застрелил двух егерей и сжег часть охотхозяйства

В Томске житель Новосибирской области получил 23 года в колонии строгого режима, обвинительный приговор ему вынесли присяжные. Мужчина убил двух сотрудников охотхозяйства «Хардикова заимка» и сжег часть угодий, заметая следы.
По данным СК браконьера признали виновным в убийстве двух лиц, умышленном уничтожении чужого имущества поджогом, уничтожении лесных насаждений и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Судом установлено, что в мае 2020 года новосибирец приехал в частное охотхозяйство в 80 км от Томска за своими сетями, которые он установил накануне. Их увидели и сняли местные егеря, в ходе конфликта с ними сибиряк достал ружье и выстрелил, убив обоих.
— Затем он облил горючей жидкостью строения, расположенные на территории заимки, и поджег их. В результате пожара уничтожено имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму свыше 19,5 млн рублей, а также произраставшие вблизи деревья на сумму свыше 330 тыс. рублей. Также установлено, что подсудимый незаконно хранил по месту своего проживания порох весом свыше 200 г, — уточнили в СК по Томской области.
Помимо 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима браконьера приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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