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Тема дняНовосибирцу дали 23 года колонии строгого режима
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Новосибирец получил 23 года: он застрелил двух егерей и сжег часть охотхозяйства

Материальный ущерб от пожара составил 19,5 млн рублей

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Убийство произошло из-за обнаруженных егерями сетей браконьера

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В Томске житель Новосибирской области получил 23 года в колонии строгого режима, обвинительный приговор ему вынесли присяжные. Мужчина убил двух сотрудников охотхозяйства «Хардикова заимка» и сжег часть угодий, заметая следы.

По данным СК браконьера признали виновным в убийстве двух лиц, умышленном уничтожении чужого имущества поджогом, уничтожении лесных насаждений и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Судом установлено, что в мае 2020 года новосибирец приехал в частное охотхозяйство в 80 км от Томска за своими сетями, которые он установил накануне. Их увидели и сняли местные егеря, в ходе конфликта с ними сибиряк достал ружье и выстрелил, убив обоих.

— Затем он облил горючей жидкостью строения, расположенные на территории заимки, и поджег их. В результате пожара уничтожено имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму свыше 19,5 млн рублей, а также произраставшие вблизи деревья на сумму свыше 330 тыс. рублей. Также установлено, что подсудимый незаконно хранил по месту своего проживания порох весом свыше 200 г, — уточнили в СК по Томской области.

Помимо 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима браконьера приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее НГС рассказал о самых громких делах о незаконной охоте в 2022 году. Среди них — незаконные сафари в заповедном лесу, дела высокопоставленных браконьеров, в том числе и силовиков.

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