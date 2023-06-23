Новосибирец получил 23 года: он застрелил двух егерей и сжег часть охотхозяйства

Судом установлено, что в мае 2020 года новосибирец приехал в частное охотхозяйство в 80 км от Томска за своими сетями, которые он установил накануне. Их увидели и сняли местные егеря, в ходе конфликта с ними сибиряк достал ружье и выстрелил, убив обоих.

