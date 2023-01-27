Полностью признал вину: начался суд на 70-летним водителем, который насмерть сбил мать и ее детей под Новосибирском

Ранее НГС писал о том, что полицейские возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП, которое произошло в Коченевском районе Новосибирской области. На Северном обходе столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка, в результате 4 человека погибли, а еще трое оказались в больнице.