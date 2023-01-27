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Полностью признал вину: начался суд на 70-летним водителем, который насмерть сбил мать и ее детей под Новосибирском

Мужчина просил рассмотреть его дело без вызова свидетелей — но суд отказал

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В момент аварии водитель был трезв, но остановиться смог лишь через несколько десятков метров после перехода

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В Искитимском районном суде Новосибирской области начали рассматривать дело 70-летнего Николая Алексеева.

По данным следствия, в ноябре 2022 года он насмерть сбил на нерегулируемом пешеходном переходе маму с двумя маленькими детьми.

— В ходе судебного заседания государственным обвинителем изложена суть предъявленного обвинения, подсудимый Алексеев вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, — сообщили в суде.

Согласно опубликованному сообщению, подсудимый просил рассмотреть его дело в особом порядке, без вызова свидетелей — в этом случае он мог рассчитывать на более мягкое наказание. Против этого выступили представители потерпевшей стороны и надзорного ведомства.

Как установили следователи, рано утром 9 ноября 2022 года мужчина за рулем Honda CR-V ехал в сторону Юбилейного проспекта в городе Искитиме и сбил 37-летнюю женщину и двух ее дочек, которые переходили дорогу по «зебре». В момент аварии водитель был трезв.

Двухлетняя девочка погибла на месте ДТП, спустя несколько дней в больницах скончались ее старшая, 4-летняя, сестра и мама. Как рассказывали НГС в детском саду, 37-летняя как раз вела дочерей в садик.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть более чем двух человек). Максимальное наказание за это преступление — 7 лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года после освобождения.

Ранее НГС писал о том, что полицейские возбудили уголовное дело по факту страшного ДТП, которое произошло в Коченевском районе Новосибирской области. На Северном обходе столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка, в результате 4 человека погибли, а еще трое оказались в больнице.

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