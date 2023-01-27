Полностью признал вину: начался суд на 70-летним водителем, который насмерть сбил мать и ее детей под Новосибирском

В Искитимском районном суде Новосибирской области начали рассматривать дело 70-летнего Николая Алексеева.
По данным следствия, в ноябре 2022 года он насмерть сбил на нерегулируемом пешеходном переходе маму с двумя маленькими детьми.
— В ходе судебного заседания государственным обвинителем изложена суть предъявленного обвинения, подсудимый Алексеев вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, — сообщили в суде.
Согласно опубликованному сообщению, подсудимый просил рассмотреть его дело в особом порядке, без вызова свидетелей — в этом случае он мог рассчитывать на более мягкое наказание. Против этого выступили представители потерпевшей стороны и надзорного ведомства.
Как установили следователи, рано утром 9 ноября 2022 года мужчина за рулем Honda CR-V ехал в сторону Юбилейного проспекта в городе Искитиме и сбил
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