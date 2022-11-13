В Искитиме скончалась мать погибшей в ДТП 2-летней девочки
Еще один пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии
В Искитимской городской больнице скончалась женщина, которую с двумя детьми на «зебре» сбил автомобиль Honda CR-V. Медики продолжают бороться за жизнь ее выжившей дочери.
— 11 ноября похоронили 2-летнюю малышку. На следующий день в больнице скончалась ее мама. Ее 4-летняя дочь, которая тоже пострадала в ДТП, сейчас в реанимации. Шансов на выживание мало, — сообщили журналисту НГС родственники семьи.
Трагедия произошла 9 ноября около 07:40 в микрорайоне Подгорный в Искитиме. 70-летний водитель Honda CR-V на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину с двумя детьми, которая вела дочерей в садик. 2-летняя девочка, которая была на руках у матери, скончалась на месте происшествия. Женщину и ее 4-летнюю дочь госпитализировали.
Полицейские возбудили уголовное дело. Водителя иномарки задержали. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был трезв. На время расследования его отправили под домашний арест.
3 ноября на дороге «Черепаново — Сузун» Lada насмерть сбила 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном для остановки месте.