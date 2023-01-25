Родственникам убитого трансгендера отказали в пересмотре дела в Новосибирске — они требовали более сурового наказания

В суде установили, что трагедия произошла 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово. Калинин вывез тело Басаковской за территорию деревни и закопал. Перед этим полицейский отрезал палец девушки-трансгендера, разблокировал ее телефон и впоследствии слал от ее имени сообщения друзьям и родственникам, пытаясь таким образом запутать следствие. 13 октября молодого человека задержали. Он признался в убийстве и показал силовикам, где закопал тело.

