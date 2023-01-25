Родственникам убитого трансгендера отказали в пересмотре дела в Новосибирске — они требовали более сурового наказания

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Искитимского суда по делу об убийстве
В суде установили, что трагедия произошла 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово. Калинин вывез тело Басаковской за территорию деревни и закопал. Перед этим полицейский отрезал палец девушки-трансгендера, разблокировал ее телефон и впоследствии слал от ее имени сообщения друзьям и родственникам, пытаясь таким образом запутать следствие. 13 октября молодого человека задержали. Он признался в убийстве и показал силовикам, где закопал тело.
Суд признал Калинина виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Родственники Басаковской с решением не согласились, так как хотели более сурового наказания.
— Потерпевшие обжаловали приговор в апелляционном порядке, однако Новосибирский областной суд с доводами апелляционной инстанции не согласился и приговор оставил в законной силе, — сообщил апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Иван Милюков.
Решение по апелляции в законную силу еще не вступило.
Ранее прокуратура обжаловала решение мирового судьи закрыть дело против местного депутата Сергея Мамонтова, который за рулем кроссовера сбил ребенка и уехал с места происшествия.