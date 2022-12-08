В Новосибирске завершили расследование в отношении экс-заместителя прокурора региона

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора региона Андрея Турбина. Об этом заявил руководитель СК России Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
— Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше трех миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение переквалификации действий представляемого взяткодателем лица, уголовное дело в отношении которого расследовалось органами внутренних дел, на менее тяжкую статью УК РФ, а также за вынесение необходимого процессуального решения по данному уголовному делу и за информирование о его ходе и результатах, — отметил глава СК РФ.
Андрей Турбин занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области вплоть до 2018 года, а затем был переведен на должность заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. На новом месте проработал недолго и в том же году ушел на пенсию.
Его задержали 16 февраля 2022 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, санкции этой статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. В тот же день оперативники ФСБ пришли и к его начальнику — бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Источники НГС рассказывали о коррупционных связях высокопоставленных прокуроров с руководством ТЦ «Восток», однако коммерсанты это опровергали. Обоим отставным прокурорам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.