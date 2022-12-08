В Новосибирске завершили расследование в отношении экс-заместителя прокурора региона

— Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше трех миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение переквалификации действий представляемого взяткодателем лица, уголовное дело в отношении которого расследовалось органами внутренних дел, на менее тяжкую статью УК РФ, а также за вынесение необходимого процессуального решения по данному уголовному делу и за информирование о его ходе и результатах, — отметил глава СК РФ.

