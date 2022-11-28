16 лет строгого режима и 3 миллиона: вынесен приговор убийце студента НГТУ

В понедельник, 28 ноября, Новосибирский областной суд вынес приговор новосибирцу Денису Миллеру. Молодого человека признали виновным в убийстве своего одногруппника Дениса Губарева. При этом вину Миллера в доведении своей бывшей девушки до суицида не признали.
Как передал наш журналист из суда, Дениса Миллера признали виновным по
При этом Миллера оправдали по
Приговор не вступил в силу.
Мы следили за приговором в онлайн-трансляции. Убийство Дениса Губарева произошло 16 февраля прошлого года. Как рассказывали NGS.RU очевидцы, Денис Миллер несколько раз ударил своего сокурсника Губарева ножом.
Позже на странице Миллера в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован отложенный пост с признанием. Согласно записке, причиной убийства стала девушка Софья, студентка того же университета, которая сначала встречалась с Миллером, а потом ушла к Губареву.
Спустя месяц после ЧП произошла еще одна трагедия: девушку, которая ушла от Миллера к Губареву, нашли мертвой. Как позже выяснили эксперты, студентка покончила с собой: после того как отложенный пост появился в Сети, Софью начали травить.