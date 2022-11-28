20idei
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 3/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дняЗа убийство студента НГТУ дали 16 лет
Все новости
Все новости
Убийство студента НГТУ

16 лет строгого режима и 3 миллиона: вынесен приговор убийце студента НГТУ

При этом Дениса Миллера не признали виновным в доведении до суицида

2 720

Денис Миллер во время приговора

Поделиться

В понедельник, 28 ноября, Новосибирский областной суд вынес приговор новосибирцу Денису Миллеру. Молодого человека признали виновным в убийстве своего одногруппника Дениса Губарева. При этом вину Миллера в доведении своей бывшей девушки до суицида не признали.

Как передал наш журналист из суда, Дениса Миллера признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство с особой жестокостью. Миллеру дали 16 лет строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить семье погибшего 280 тысяч на похороны, 75 тысяч — за процессуальные издержки и 3 миллиона морального ущерба.

При этом Миллера оправдали по ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. Суд счел, что не доказано, что Миллер довел свою бывшую девушку до суицида. Следствие не конкретизировало, как именно Миллер доводил ее до суицида, считает суд. Родителям погибшей девушки не присудили никакой компенсации.

Приговор не вступил в силу.

Мы следили за приговором в онлайн-трансляции. Убийство Дениса Губарева произошло 16 февраля прошлого года. Как рассказывали NGS.RU очевидцы, Денис Миллер несколько раз ударил своего сокурсника Губарева ножом.

Позже на странице Миллера в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован отложенный пост с признанием. Согласно записке, причиной убийства стала девушка Софья, студентка того же университета, которая сначала встречалась с Миллером, а потом ушла к Губареву.

Спустя месяц после ЧП произошла еще одна трагедия: девушку, которая ушла от Миллера к Губареву, нашли мертвой. Как позже выяснили эксперты, студентка покончила с собой: после того как отложенный пост появился в Сети, Софью начали травить.

По теме

СКПриговорУбийствоСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2