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СрочноУбийство студента НГТУ. Читают приговор
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Приговор обвиняемому в убийстве студента НГТУ начинают читать в Новосибирске — онлайн из зала суда

Миллера обвиняют в убийстве и доведении до суицида

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Денис Миллер в зале суда во время послдего слова

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В понедельник, 28 ноября, в Новосибирске начали читать приговор по делу об убийстве студента НГТУ Дениса Губарева и доведении до суицида его девушки Софьи. На скамье подсудимых — бывший преподаватель НГТУ Денис Миллер.

Мы подробно рассказывали о трагедии. Убийство Дениса Губарева произошло 16 февраля прошлого года. Как рассказывали НГС очевидцы, Денис Миллер несколько раз ударил своего сокурсника Губарева ножом. Преступление произошло около половины третьего дня, неподалеку от 6 корпуса НГТУ, на глазах у десятков свидетелей. Трое из них задержали Миллера сразу после нападения и не давали ему сбежать до приезда полицейских.

Позже на странице Миллера в социальной сети «Вконтакте» был опубликован отложенный пост с признанием. Согласно записке, причиной убийства стала девушка Софья, студентка того же университета, которая сначала встречалась с Миллером, а потом ушла к Губареву.

Спустя месяц после ЧП произошла еще одна трагедия: девушку, которая ушла от Миллера к Губареву, нашли мертвой. Как позже выяснили эксперты, студентка покончила с собой: после того как отложенный пост появился в сети, Софью начали травить. Следователи пришли к выводу, что в гибели второкурсницы также виновен Денис Миллер.

Сегодня в областном суде начали читать приговор Денису Миллеру. В зале суда находится журналист НГС, а мы следим за приговором в нашей онлайн-трансляции.

Маша Вьюн

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Как передает корреспондент НГС из зала суда, во время приговора Денис Миллер тоже спокоен.

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Маша Вьюн

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Согласно показаниям свидетелей, Миллер был очень спокоен после убийства.

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Маша Вьюн

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Зачитывают также показания погибшей Софьи, которые она успела дать после убийства. Она рассказывала, что Миллер оказывал на нее психологическое давление, поэтому она долго не могла уйти от него.

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Маша Вьюн

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Напомним, после убийства Дениса Губарева на странице Миллера появилась записка с признанием. В ней он рассказывал о причинах поступка.

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Маша Вьюн

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Миллер утверждал, что сначала он хотел помириться с Губаревым и обняться, но потом передумал и ударил его ножом. О том, что Софья рядом, он якобы не знал. Губарев говорил ему, «но он не обратил внимания».

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Маша Вьюн

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Миллер признал вину частично, особую жестокость при убийстве отрицал, говорит судья.

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Маша Вьюн

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Судья разрешила фото и видеосъемку лишь в начале и в конце приговора, передает наш журналист из зала.

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Маша Вьюн

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Молодого человека сулят по двум статьям — убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105) и доведение до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ)

Молодого человека сулят по двум статьям — убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105) и доведение до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ)

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Маша Вьюн

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Начали читать приговор 

Судья начала читать приговор 

Судья начала читать приговор 

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Маша Вьюн

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Маша Вьюн

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Журналистов пустили в зал суда 

Журналистов пустили в зал суда 

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Маша Вьюн

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Начала приговора была запланировано на 13 часов, суд немного задерживается.

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Маша Вьюн

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Представители СМИ ждут Миллера в зале суда 

Представители СМИ ждут Миллера в зале суда 

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Маша Вьюн

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18 ноября Миллер выступал в суде с последним словом. К выступлению он готовился почти месяц: с 25 октября по 18 ноября. Здесь мы приводили расшифровку его речи.

Последнее слово Миллера заняло более 10 минут, мы смонтировали короткий ролик с основными тезисами.

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