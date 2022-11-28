Приговор обвиняемому в убийстве студента НГТУ начинают читать в Новосибирске — онлайн из зала суда

В понедельник, 28 ноября, в Новосибирске начали читать приговор по делу об убийстве студента НГТУ Дениса Губарева и доведении до суицида его девушки Софьи. На скамье подсудимых — бывший преподаватель НГТУ Денис Миллер.

Мы подробно рассказывали о трагедии. Убийство Дениса Губарева произошло 16 февраля прошлого года. Как рассказывали НГС очевидцы, Денис Миллер несколько раз ударил своего сокурсника Губарева ножом. Преступление произошло около половины третьего дня, неподалеку от 6 корпуса НГТУ, на глазах у десятков свидетелей. Трое из них задержали Миллера сразу после нападения и не давали ему сбежать до приезда полицейских.

Позже на странице Миллера в социальной сети «Вконтакте» был опубликован отложенный пост с признанием. Согласно записке, причиной убийства стала девушка Софья, студентка того же университета, которая сначала встречалась с Миллером, а потом ушла к Губареву.



Спустя месяц после ЧП произошла еще одна трагедия: девушку, которая ушла от Миллера к Губареву, нашли мертвой. Как позже выяснили эксперты, студентка покончила с собой: после того как отложенный пост появился в сети, Софью начали травить. Следователи пришли к выводу, что в гибели второкурсницы также виновен Денис Миллер.



Сегодня в областном суде начали читать приговор Денису Миллеру. В зале суда находится журналист НГС, а мы следим за приговором в нашей онлайн-трансляции.