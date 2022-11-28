Приговор обвиняемому в убийстве студента НГТУ начинают читать в Новосибирске — онлайн из зала суда

Как передает корреспондент НГС из зала суда, во время приговора Денис Миллер тоже спокоен.
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Согласно показаниям свидетелей, Миллер был очень спокоен после убийства.
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Зачитывают также показания погибшей Софьи, которые она успела дать после убийства. Она рассказывала, что Миллер оказывал на нее психологическое давление, поэтому она долго не могла уйти от него.
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Напомним, после убийства Дениса Губарева на странице Миллера появилась записка с признанием. В ней он рассказывал о причинах поступка.
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Миллер утверждал, что сначала он хотел помириться с Губаревым и обняться, но потом передумал и ударил его ножом. О том, что Софья рядом, он якобы не знал. Губарев говорил ему, «но он не обратил внимания».
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Миллер признал вину частично, особую жестокость при убийстве отрицал, говорит судья.
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Судья разрешила фото и видеосъемку лишь в начале и в конце приговора, передает наш журналист из зала.
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Начали читать приговор
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Начала приговора была запланировано на 13 часов, суд немного задерживается.
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