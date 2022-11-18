«Мне больше не надо»: новосибирец ограбил офис микрокредитов на 18 тысяч и отказался брать всю выручку

Новосибирские правоохранители задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на офис по выдаче микрокредитов.



Инцидент произошел утром 29 октября в Кировском районе. Мужчина зашел в павильон финансовой организации, заговорил с менеджером о возможности взять кредит. Когда женщина перечислила ему список документов, необходимых для получения займа, он внезапно достал нож и потребовал деньги.

