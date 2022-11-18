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«Мне больше не надо»: новосибирец ограбил офис микрокредитов на 18 тысяч и отказался брать всю выручку

Ранее несколько организаций отказали ему в займе

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Подозреваемого задержали полицейские

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Новосибирские правоохранители задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на офис по выдаче микрокредитов.

Инцидент произошел утром 29 октября в Кировском районе. Мужчина зашел в павильон финансовой организации, заговорил с менеджером о возможности взять кредит. Когда женщина перечислила ему список документов, необходимых для получения займа, он внезапно достал нож и потребовал деньги.

— 15 тысяч быстро, — заявил разбойник.

— Я могу всё отдать, — ответила женщина.

— Не надо всё, — последовала реплика.

В результате в руки преступника попали 18 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию.

— Оперативниками был осуществлен обход близлежащих домов, опрошены возможные свидетели преступления, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, а также изъяты следы с места преступления, составлен фоторобот подозреваемого, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские вышли на 33-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за подделку документов. Он пояснил, что деньги нужны были для его возлюбленной: 10 тысяч из добытых он отдал своей пассии. На преступление его якобы толкнул отказ в других организациях, где он пытался взять кредит.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). На время расследования мужчину поместили в следственный изолятор.

Весной Ленинский суд приговорил новосибирца за ограбление салона игровых автоматов, в котором мужчина проиграл 112 тысяч рублей.

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