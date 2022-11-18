«Мне больше не надо»: новосибирец ограбил офис микрокредитов на 18 тысяч и отказался брать всю выручку

Новосибирские правоохранители задержали
Инцидент произошел утром 29 октября в Кировском районе. Мужчина зашел в павильон финансовой организации, заговорил с менеджером о возможности взять кредит. Когда женщина перечислила ему список документов, необходимых для получения займа, он внезапно достал нож и потребовал деньги.
— 15 тысяч быстро, — заявил разбойник.
— Я могу всё отдать, — ответила женщина.
— Не надо всё, — последовала реплика.
В результате в руки преступника попали 18 тысяч рублей. Женщина вызвала полицию.
— Оперативниками был осуществлен обход близлежащих домов, опрошены возможные свидетели преступления, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, а также изъяты следы с места преступления, составлен фоторобот подозреваемого, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские вышли на
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