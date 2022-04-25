СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняПричины жуткой пробки на Станционной
Все новости
Все новости

Приставил лезвие к шее сотрудницы: новосибирца осудили за разбой в игорном заведении — он проиграл там 112 тысяч рублей

Деньги новосибирцу дал отец, чтобы тот купил машину

520
Нападение произошло 5 февраля 2020 года

Нападение произошло 5 февраля 2020 года

Поделиться

В Новосибирске в Ленинском суде признали виновным 28-летнего Алексея Баймуратова за угрозы и разбой в помещении с игровыми автоматами. Новосибирец проиграл в них 112 тысяч и потребовал у работников вернуть ему деньги. Он был осужден за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

— В суде установлено, что 5 февраля 2020 года Баймуратов находился в помещении ООО «Гранит», где проиграл в игровые автоматы денежные средства в размере 112 тысяч рублей, переданные ему отцом для приобретения автомобиля. Мужчина решил вернуть проигранные в игорном заведении деньги, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Алексей Баймуратов подошел к сотруднице игорного заведения, схватил ее за волосы и достал из кармана нож. Он приставил лезвие к шее девушки и потребовал отдать деньги. Сотрудница начала сопротивляться и убежала.

— После чего Баймуратов напал на охранника, пришедшего на помощь, которому осужденный также угрожал ножом и требовал передать денежные средства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ленинский суд назначил нападавшему наказание — 3 года лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменения, отклонив доводы жалобы адвоката осужденного. Приговор вступил в законную силу.

Октябрьский отдел СК закончил работу над уголовным делом в отношении группы подростков в возрасте от 15 до 17 лет. По данным следствия, в сентябре 2021 года они решили совершить разбойное нападение.

По теме (5)

прокуратурасудразбой
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2