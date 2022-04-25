Приставил лезвие к шее сотрудницы: новосибирца осудили за разбой в игорном заведении — он проиграл там
112 тысяч рублей
Деньги новосибирцу дал отец, чтобы тот купил машину
В Новосибирске в Ленинском суде признали виновным
— В суде установлено, что 5 февраля 2020 года Баймуратов находился в помещении ООО «Гранит», где проиграл в игровые автоматы денежные средства в размере 112 тысяч рублей, переданные ему отцом для приобретения автомобиля. Мужчина решил вернуть проигранные в игорном заведении деньги, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Алексей Баймуратов подошел к сотруднице игорного заведения, схватил ее за волосы и достал из кармана нож. Он приставил лезвие к шее девушки и потребовал отдать деньги. Сотрудница начала сопротивляться и убежала.
— После чего Баймуратов напал на охранника, пришедшего на помощь, которому осужденный также угрожал ножом и требовал передать денежные средства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Ленинский суд назначил нападавшему наказание — 3 года лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменения, отклонив доводы жалобы адвоката осужденного. Приговор вступил в законную силу.
Октябрьский отдел СК закончил работу над уголовным делом в отношении группы подростков в возрасте от 15 до 17 лет. По данным следствия, в сентябре 2021 года они решили совершить разбойное нападение.