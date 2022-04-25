Приставил лезвие к шее сотрудницы: новосибирца осудили за разбой в игорном заведении — он проиграл там 112 тысяч рублей

В Новосибирске в Ленинском суде признали виновным 28-летнего Алексея Баймуратова за угрозы и разбой в помещении с игровыми автоматами. Новосибирец проиграл в них 112 тысяч и потребовал у работников вернуть ему деньги. Он был осужден за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

— В суде установлено, что 5 февраля 2020 года Баймуратов находился в помещении ООО «Гранит», где проиграл в игровые автоматы денежные средства в размере 112 тысяч рублей, переданные ему отцом для приобретения автомобиля. Мужчина решил вернуть проигранные в игорном заведении деньги, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.



Алексей Баймуратов подошел к сотруднице игорного заведения, схватил ее за волосы и достал из кармана нож. Он приставил лезвие к шее девушки и потребовал отдать деньги. Сотрудница начала сопротивляться и убежала.