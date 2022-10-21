Экс-сенатора Лаптева оставили в СИЗО по делу о взятке — суд отклонил жалобу юристов на арест
Депутат просил отпустить его под домашний арест
21 октября коллегия судей Новосибирского областного суда отклонила жалобы адвокатов депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева на решение о его аресте по делу о получении взятки. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
— Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 21 октября оставлено без изменения постановление Центрального районного суда от 28 сентября в отношении Лаптева В.В., апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
О задержании бывшего члена Совета Федерации РФ от Новосибирской области, депутата Заксобрания Владимира Лаптева, стало известно 27 сентября. По версии следствия, он, будучи председателем комиссии по экологии регионального парламента, устроил коллегу-депутата на работу своим заместителем. В благодарность Лаптев якобы получил зарплатную карту, на которой в течение года скопилась сумма около 900 тысяч рублей. Правоохранители квалифицировали обстоятельства как получение взятки в крупном размере.
Владимир Лаптев на заседании суда по избранию для него меры пресечения обвинения во взяточничестве отрицал, просил отправить его под домашний арест в связи с состоянием здоровья. После оглашения решения об отправке в СИЗО депутат пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. В здание суда вызвали бригаду скорой помощи.
После ареста редакция НГС обнаружила большое поместье в Левобережной части Новосибирска, которое принадлежит «однофамильцам» Владимира Лаптева, личные данные которых подозрительно совпали с данными его матери и сына. Эксперты по недвижимости оценили стоимость особняка и 1 гектара земли в сумму около 150 миллионов рублей.