Прокуратура обжаловала приговор по резонансной стрельбе в Мошково

Изначально следователи возбудили уголовное дело против полицейского — по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Гусева поместили в следственный изолятор. После того как дело приобрело широкий общественный резонанс, были возбуждены уголовные дела против попутчиков погибшего — их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти и их оскорблении (ст. 318 и 319 УК РФ). Полицейского выпустили из СИЗО, Курбанова и Исмаилова поместили в изолятор.



Позже в деле появился эпизод разбойного нападения — потерпевший узнал в участниках стрельбы в Мошково своего обидчика. По версии следствия, осенью 2020 года Руслан Курбанов вместе со своим братом Туралом избил молодого мужчину, который указал на неправильную парковку их автомобиля. При этом они якобы требовали с потерпевшего деньги, угрожая убить.