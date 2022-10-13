Прокуратура обжаловала приговор по резонансной стрельбе в Мошково
Осужденные были признаны виновными в нападении на сотрудников ГИБДД
Новосибирский областной суд зарегистрировал апелляцию прокуратуры на приговор Октябрьского районного суда по делу Турала Курбанова, Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова. Следователи обвиняли молодых людей в нападении на сотрудников ГИБДД, приведшем к резонансной стрельбе в Мошково весной 2021 года, и разбойном нападении.
По версии следствия, 28 мая прошлого года Руслан Курбанов, Илькин Исмаилов спровоцировали потасовку с инспекторами ГИБДД, в результате которой пострадал 18-летний Векил Абдуллаев: парень погиб от случайного выстрела из табельного оружия инспектора ДПС Александра Гусева.
Изначально следователи возбудили уголовное дело против полицейского — по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Гусева поместили в следственный изолятор. После того как дело приобрело широкий общественный резонанс, были возбуждены уголовные дела против попутчиков погибшего — их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти и их оскорблении (ст. 318 и 319 УК РФ). Полицейского выпустили из СИЗО, Курбанова и Исмаилова поместили в изолятор.
Позже в деле появился эпизод разбойного нападения — потерпевший узнал в участниках стрельбы в Мошково своего обидчика. По версии следствия, осенью 2020 года Руслан Курбанов вместе со своим братом Туралом избил молодого мужчину, который указал на неправильную парковку их автомобиля. При этом они якобы требовали с потерпевшего деньги, угрожая убить.
В результате судья Октябрьского районного суда Дмитрий Вьюгов снял с Руслана и Турала Курбановых обвинение в разбойном нападении, но признал виновными в побоях и угрозах убийством. По эпизоду со стрельбой в Мошково обвинение в нападении на полицейских устояло.
Руслана Курбанова приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, Турала Курбанова и Илькина Исмаилова от наказания освободили в зале суда, засчитав им срок, проведенный в СИЗО.
Гособвинитель, требовавший для подсудимых от 4 до 12 лет колонии, не согласился с решением суда. Несогласие с приговором также выразил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
— Представители прокуратуры настаивают на изначальной квалификации преступлений. Мы линию защиты менять не собираемся. В приговоре четко указаны доказательства невиновности моего подзащитного. На мой взгляд, процессуальных нарушений в процессе рассмотрения дела допущено не было, и решение Октябрьского суда следует оставить в силе, — заявил адвокат Турала Курбанова Антон Акашкин.
25 мая дело о превышении должностных полномочий против автоинспектора Александра Гусева было закрыто. В Следственном комитете признали действия полицейского законными.