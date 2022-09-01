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В Новосибирске начали судить экс главного детского психиатра Сибири — ее обвиняют в растрате 10 миллионов

Валентина Макашева после задержания попыталась вернуть всю сумму

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62-летнему медику грозит до 10 лет лишения свободы

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В Центральном суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу бывшего главного врача регионального детского психоневрологического диспансера Валентины Макашевой. Медика обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Данные о ходе судебного процесса отмечены в онлайн-картотеке на сайте суда.

30 августа заседание было перенесено в связи с неявкой в процесс представителя потерпевшей стороны. Следующее заседание назначено на 25 ноября.

По версии следствия, в период с 2009 по 2020 гг. Макашева фиктивно трудоустроила в детский психдиспансер пять человек, которые, не исполняя обязанностей, тем не менее исправно получали зарплату как сотрудники специализированного медучреждения. Правоохранители подсчитали, что таким образом госбюджету был нанесен ущерб в сумме более 9,7 миллиона рублей.

Макашеву задержали в мае 2021 года. Ее обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Медика заключили под стражу, она провела в следственном изоляторе почти два месяца, после чего ее выпустили под подписку о невыезде.

На момент задержания Валентина Макашева являлась кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским психиатром Министерства здравоохранения НСО, главным внештатным детским специалистом-психиатром Минздрава России по СФО.

Известно, что в ходе предварительного расследования Макашева компенсировала ущерб государству на сумму 8,5 миллиона рублей.

Ранее застройщика скандально известного ЖК «Новомарусино» Вадима Варвянского отправили в следственный изолятор. Предпринимателя обвинили в растрате в особо крупном размере.

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