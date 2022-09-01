В Новосибирске начали судить экс главного детского психиатра Сибири — ее обвиняют в растрате 10 миллионов
Валентина Макашева после задержания попыталась вернуть всю сумму
В Центральном суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу бывшего главного врача регионального детского психоневрологического диспансера Валентины Макашевой. Медика обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Данные о ходе судебного процесса отмечены в онлайн-картотеке на сайте суда.
30 августа заседание было перенесено в связи с неявкой в процесс представителя потерпевшей стороны. Следующее заседание назначено на
По версии следствия, в период с 2009 по 2020 гг. Макашева фиктивно трудоустроила в детский психдиспансер пять человек, которые, не исполняя обязанностей, тем не менее исправно получали зарплату как сотрудники специализированного медучреждения. Правоохранители подсчитали, что таким образом госбюджету был нанесен ущерб в сумме более 9,7 миллиона рублей.
Макашеву задержали в мае 2021 года. Ее обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Медика заключили под стражу, она провела в следственном изоляторе почти два месяца, после чего ее выпустили под подписку о невыезде.
На момент задержания Валентина Макашева являлась кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским психиатром Министерства здравоохранения НСО, главным внештатным детским специалистом-психиатром Минздрава России по СФО.
Известно, что в ходе предварительного расследования Макашева компенсировала ущерб государству на сумму 8,5 миллиона рублей.
Ранее застройщика скандально известного ЖК «Новомарусино» Вадима Варвянского отправили в следственный изолятор. Предпринимателя обвинили в растрате в особо крупном размере.