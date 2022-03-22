В посылке с едой в исправительную колонию № 14 передали 14 смартфонов и аксессуары

Необычная продуктовая передача предназначалась одному из заключенных исправительной колонии
— Изъяты 14 сотовых телефонов различных моделей, 12 гарнитур для них, 2 переходника и 5 USB-кабелей, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН НСО.
На отправившего посылку новосибирца завели административное дело по ст. 19.12 КоАП (санкция — штраф от 3 до 5 тысяч рублей). Адресата же отправили в штрафной изолятор на 15 суток.
Ранее НГС рассказывал, сколько стоит выжить в российской тюрьме. Колония — выгодное предприятие, говорят сами заключенные.