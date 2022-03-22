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В посылке с едой в исправительную колонию № 14 передали 14 смартфонов и аксессуары

Адресата посылки направили в карцер на 15 суток, отправителя оштрафуют

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Пользоваться мобильной связью заключенным нельзя. Но попытки обойти запрет происходят на регулярной основе

Пользоваться мобильной связью заключенным нельзя. Но попытки обойти запрет происходят на регулярной основе

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Необычная продуктовая передача предназначалась одному из заключенных исправительной колонии № 14. В ней сотрудники ФСИН нашли тайник, «спрятанный ухищренным способом». Под пакетами с солью, печеньем, крупами и другими припасами находился сверток с аппаратурой для мобильной связи.

— Изъяты 14 сотовых телефонов различных моделей, 12 гарнитур для них, 2 переходника и 5 USB-кабелей, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН НСО.

На отправившего посылку новосибирца завели административное дело по ст. 19.12 КоАП (санкция — штраф от 3 до 5 тысяч рублей). Адресата же отправили в штрафной изолятор на 15 суток.

Ранее НГС рассказывал, сколько стоит выжить в российской тюрьме. Колония — выгодное предприятие, говорят сами заключенные.

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