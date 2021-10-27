«Умер бы там — никого бы не коснулось». Сколько стоит выжить в российской тюрьме

По данным ГУФСИН, заключенные получают зарплату не ниже установленного МРОТа. По трудовому договору деньги зачисляются на счет, на руки их не выдают. Отовариться можно в тюремном ларьке или перевести деньги на волю.



Но заключенные, с которыми я общаюсь, утверждают, что зарплаты в колониях копеечные. На бетонном производстве платят больше всего: до трех тысяч рублей.



— Моего здоровья хватило на полгода работы с бетоном. [Стал сильно] кашлять. Понял, что работа выжимает. Уволился, — рассказывает один из заключенных.



На швейном участке платят около 170 рублей в месяц.



— Это насмешка была. Нельзя купить даже пачку сигарет, — говорят в колонии.



Постоянно получать по 150 рублей в месяц получать нереально, утверждают в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области:



— Заключенный мог получить в каком-то месяце 150, если в это время не было заказов на работу, если не выводился на работу по различным причинам или он не выполнил норму выработки. Но средняя зарплата за год будет другая — больше.



Когда заработанных денег на поборы не хватает, «блатные» советуют «искать-суетиться».



Самый распространенный вариант — просить у родственников и близких.



Часто пишут одиноким женщинам: вещают о любви, потом просят помочь на карточку.



Некоторые сидят «на симках».



Это значит, что человек работает со слитой базой телефонных номеров. Проверяет, привязана ли к устаревшим сим-картам банковская карточка. Заключенные перебирают номера, на каждую отправляют СМС с кодом-командой. Приходит сообщение в ответ — значит, к номеру привязана карта. Такую симку выкупают и списывают деньги.



С этой схемой один заключенный может за день заработать до ста тысяч рублей.



Деньги нужны и просто для жизни. Заключенные пишут, что мясо видят только на картинках. Либо когда продукты несут в сторону «Кремля». Изредка осужденным дают вареную морковь. Среди запрещенных продуктов в И К-1 5 числится даже сахар.



— Чай в столовой редко когда даже напоминает сладкий. Хотя у барыги в 3-м локальном секторе он [сахар] продается относительно свободно. Откуда он может у него появляться, если ни в ларьке в продаже, ни в передачках в колонию его не пропускают? — пишет один из заключенных.



Источник в ГУФСИН утверждает, что барыг периодически ловят, но вместо них тут же появляются другие. Спрос рождает предложение.



По данным правозащитников, сахар доставляют из продовольственного склада учреждения. Заключенные говорят, что барыга выкупает пряники и прочие тюремные деликатесы сразу при поступлении — и продает втридорога.