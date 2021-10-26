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На охранника «Пятерочки», который избил 13-летнего мальчика, завели уголовное дело. Что ему грозит?

Мужчину уже отстранили от работы

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что охранник некоторое время ходил за мальчиком по магазину

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что охранник некоторое время ходил за мальчиком по магазину

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В Новосибирске на охранника «Пятерочки» завели дело за избиение мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранник напал на школьника в «Пятерочке». Позже врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника.

— По факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.

Дело возбудили по статье за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья (пункт «в» часть 2 статьи 112 УК РФ). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование дела продолжается.

Инцидент, в результате которого пострадал подросток, произошел 19 октября. По словам матери пострадавшего, 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Подозреваемого отстранили от работы. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Владельцы «Пятерочки» после конфликта озвучили свою версию случившегося.

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Следственный комитетизбили подросткаохранникуголовное дело«Пятерочка»
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