На охранника «Пятерочки», который избил 13-летнего мальчика, завели уголовное дело. Что ему грозит?

В Новосибирске на охранника «Пятерочки» завели дело за избиение мальчика
Следователи возбудили уголовное дело после того, как охранник напал на школьника в «Пятерочке». Позже врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника.
— По факту причинения телесных повреждений ребенку в магазине возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.
Дело возбудили по статье за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья (пункт «в» часть 2 статьи 112 УК РФ). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Расследование дела продолжается.
Инцидент, в результате которого пострадал подросток, произошел 19 октября. По словам матери пострадавшего, 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Подозреваемого отстранили от работы. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Владельцы «Пятерочки» после конфликта озвучили свою версию случившегося.