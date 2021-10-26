На охранника «Пятерочки», который избил 13-летнего мальчика, завели уголовное дело. Что ему грозит?

Расследование дела продолжается.

Инцидент, в результате которого пострадал подросток, произошел 19 октября. По словам матери пострадавшего, 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Подозреваемого отстранили от работы. Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Владельцы «Пятерочки» после конфликта озвучили свою версию случившегося.

