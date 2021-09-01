Обвиняемого в изнасилованиях сибиряка заподозрили в развратной переписке со школьницей

В Новосибирске следователи выявили ещё одно сексуальное преступление в отношении ребёнка. Подозреваемым оказался мужчина, которому уже вменяют два изнасилования девочек.

Предполагается, что насильник нападал на школьниц в безлюдных местах города. Сейчас по подозрению в этих преступлениях задержан 22-летний житель Тогучина. Согласно информации о новом эпизоде, подозреваемый переписывался с третьей школьницей в соцсети.



— В период с июля по август этого года обвиняемый в соцсети в «ВКонтакте» отправлял сообщения сексуального характера 13-летней девочке, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Он знал о ее возрасте, но его это не остановило. Ребенок сообщил о домогательствах родителям, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

