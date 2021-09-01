Обвиняемого в изнасилованиях сибиряка заподозрили в развратной переписке со школьницей

В Новосибирске следователи выявили ещё одно сексуальное преступление в отношении ребёнка. Подозреваемым оказался мужчина, которому уже вменяют два изнасилования девочек.
Предполагается, что насильник нападал на школьниц в безлюдных местах города. Сейчас по подозрению в этих преступлениях задержан 22-летний житель Тогучина. Согласно информации о новом эпизоде, подозреваемый переписывался с третьей школьницей в соцсети.
— В период с июля по август этого года обвиняемый в соцсети в «ВКонтакте» отправлял сообщения сексуального характера 13-летней девочке, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Он знал о ее возрасте, но его это не остановило. Ребенок сообщил о домогательствах родителям, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
В доме 22-летнего обвиняемого во время обыска был обнаружен и изъят ноутбук, содержимое изучают следователи СК.
— Данный эпизод проверяется в рамках расследуемого уголовного дела, — пояснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Подозреваемого удалось задержать после того, как 14 августа в отдел полиции № 3 обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее 16-летней дочери в ПКиО «Заельцовский». Следователи и сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. 15 августа в правоохранительные органы поступило еще одно сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе. На этот раз жертвой насильника стала 13-летняя девочка.
Обвиняемый был арестован судом до 15 октября по двум другим преступлениям в отношении несовершеннолетних — «насильственные действия сексуального характера» и «изнасилование». Сейчас он находится в новосибирском СИЗО.
Как удалось выяснить НГС, ранее тогучинец был судим за уклонение от прохождения военной службы в армии.
В августе Бердский городской суд избрал меру пресечения 30-летнему врачу-психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.