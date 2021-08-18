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В Новосибирске арестовали серийного насильника. Его жертвами стали две школьницы

22-летнего жителя Тогучина подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девочек

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Одну из своих жертв преступник подкараулил в Заельцовском парке

Одну из своих жертв преступник подкараулил в Заельцовском парке

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Серийного насильника школьниц арестовали на два месяца в Новосибирске

В Новосибирске арестовали 22-летнего жителя Тогучина, который нападал на школьниц в безлюдных местах города.

— Постановлением судьи Заельцовского районного суда в отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 131, пункт «а» часть 3 статьи 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 15 октября 2021-го, — сообщили в суде.

14 августа в отдел полиции № 3 обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее 16-летней дочери в ПКиО «Заельцовский». Следователи и сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. 15 августа в правоохранительные органы поступило еще одно сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в лесном массиве в Дзержинском районе. На этот раз жертвой насильника стала 13-летняя девочка.

— После того как девочка описала предполагаемого преступника, начались разыскные мероприятия. К поискам подключили кинологов с собаками. Через несколько часов оперативникам уголовного розыска удалось установить личность насильника и задержать его уже в другом районе Новосибирска. Им оказался 22-летний ранее несудимый житель Тогучина, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый, как удалось выяснить НГС, ранее был судим за уклонение от прохождения военной службы в армии.

В августе Бердский городской суд избрал меру пресечения 30-летнему врачу-психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.

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