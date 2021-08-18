В Новосибирске арестовали серийного насильника. Его жертвами стали две школьницы

Серийного насильника школьниц арестовали на два месяца в Новосибирске
В Новосибирске арестовали 22-летнего жителя Тогучина, который нападал на школьниц в безлюдных местах города.
— Постановлением судьи Заельцовского районного суда в отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного
14 августа в отдел полиции
— После того как девочка описала предполагаемого преступника, начались разыскные мероприятия. К поискам подключили кинологов с собаками. Через несколько часов оперативникам уголовного розыска удалось установить личность насильника и задержать его уже в другом районе Новосибирска. Им оказался 22-летний ранее несудимый житель Тогучина, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый, как удалось выяснить НГС, ранее был судим за уклонение от прохождения военной службы в армии.
В августе Бердский городской суд избрал меру пресечения 30-летнему врачу-психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки.