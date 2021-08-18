В Новосибирске арестовали серийного насильника. Его жертвами стали две школьницы

В Новосибирске арестовали 22-летнего жителя Тогучина, который нападал на школьниц в безлюдных местах города.



— Постановлением судьи Заельцовского районного суда в отношении подозреваемого в совершении в отношении несовершеннолетней преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 131 , пункт «а» часть 3 статьи 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 15 октября 2021-го , — сообщили в суде.

