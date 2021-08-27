«Когда пропала Настя, он стал вести себя более уверенно». Знакомые предполагаемого убийцы — о его поведении

О подозреваемом в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Насти Муравьёвой 40-летнем Виталии Бережном стало известно 25 августа. Накануне его задержали на работе, куда его вызвал руководитель, а в квартиру, где он жил, прибыли полицейские и сотрудники Следственного комитета для обследования. Позднее стало известно, что ДНК подозреваемого совпала с биоматериалами на теле убитой восьмилетней девочки. Бережной признался, что затащил ребенка в квартиру и расправился.

Коллеги, знакомые, соседи и друзья Виталия Бережного рассказали про поведение предполагаемого убийцы в последние дни перед задержанием, его характере и семье. Всё, что удалось узнать о жизни возможного убийцы Насти Муравьёвой — в материале 72.RU.

