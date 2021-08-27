«Когда пропала Настя, он стал вести себя более уверенно». Знакомые предполагаемого убийцы — о его поведении

О подозреваемом в убийстве
Коллеги, знакомые, соседи и друзья Виталия Бережного рассказали про поведение предполагаемого убийцы в последние дни перед задержанием, его характере и семье. Всё, что удалось узнать о жизни возможного убийцы Насти Муравьёвой — в материале 72.RU.
Пансионат
№ 40
Известно, что Виталий Бережной снимал квартиру в пансионате, куда Настя Муравьёва в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. В съемном жилье Бережного нашли провод, аналогичный тому, каким была связана девочка, кусок ковра и картонную коробку — эти вещи лежали вместе с телом Насти.
«В квартире появлялся редко» — соседи о предполагаемом преступнике
Соседи, живущие на одной площадке с подозреваемым, говорят, что Виталия видели в пансионате нечасто. Мало кто с ним был знаком лично.
— Мы же на Лесобазе (район Тюмени. — Прим. ред.) почти все друг друга знаем! Видела его, конечно, но мельком и один раз, хотя живу тут всю жизнь. Я была знакома с бабушкой Насти Муравьёвой хорошо, вместе с ней работала на фабрике. И папу девочки видела еще тогда, когда он был совсем маленький. Нормальная семья, — рассказала Мария, соседка по пансионату, в котором жил Виталий Бережной.
Некоторые вовсе ничего о возможном убийце не слышали.
— Мы даже и не знали, кто он такой, пока сегодня мне не сказали. Узнал только в момент, когда из дома стало возможно выйти только через задний ход. Из-за какого-то следственного эксперимента, — рассказал мужчина, живущий в пансионате
Жил с девушкой
Виталий Бережной расстался с женой. На Лесобазе его видели с девушкой И. Знакомые тюменки рассказывают, что они часто были вместе — их отношения были теплыми и трогательными.
— Они жили вдвоем на Лесобазе. Не знаю точно, в пансионате или нет. Я работала с ней вместе, до декрета. Оттуда и его знаю. Это было в прошлом году. В этом году уже не знаю, были ли они вместе, связи с ней не поддерживаю на данный момент, — рассказала Анна, знакомая Виталия и его подруги.
Девушка добавила, что при общении с предполагаемым преступником не замечала от него агрессии, а наоборот, видела только положительное поведение.
— Вполне адекватный, ничем не примечательный мужчина. По разговору не сказала бы, что у него была какая-то агрессия. Веселый, нормальный, обычный человек. Я в это до сих пор не верю, что он мог что-то сделать. У них отношения были очень прекрасные, видно было, что любят друг друга, как подростки влюбленные, хотя уже обоим достаточно лет, — рассказывает тюменка.
Цех
Подозреваемый работал на мебельном предприятии недалеко от своего дома. Виталий собирал шкафы и кухни. Коллеги по производству после пропажи Насти Муравьёвой контактировали с ним каждый день. В отличие от соседей, на работе о возможном преступнике знают больше. Многие до сих пор не могут поверить, что Виталий мог совершить преступление. Некоторые говорят, что в последнее время он вёл себя очень странно, а кто-то, наоборот, говорит о его жизнерадостности.
«Вел себя нагловато. Будто адреналин ему в голову ударил»
Артур Ташкалов работает на мебельном производстве, только в соседнем от Виталия цехе. Он говорит, что общался с коллегами, которые отлично знают возможного преступника.
— Я заходил к товарищам, они говорят про него, что подозрений никаких не вызывал. Только вел себя нагловато. Он столько времени ходил безнаказанно, наверно, от этого такое поведение. Когда пропала девочка, он стал себя более уверенно вести. Как будто адреналин ему в голову ударил. Еще говорят, что частенько он употреблял. В обществе его не очень воспринимали, не относились к нему как к ценному сотруднику. Я замечал, что несерьезный человек он, если честно. Вот месяца три назад с ним общался. Знаете, он как будто ничего перед собой не видел, будто был мрак у него в глазах, — сказал Артур Ташкалов, сотрудник мебельного цеха.
Сотрудники цеха
Александр был знаком с Виталием Бережным три года. Он тесно общался с возможным преступником. Сам Александр сначала отрицал, что знаком с Виталием, а потом решил рассказать.
— Я очень давно его знаю. Он вообще был жизнерадостный, на позитиве, душа компании! Веселился всегда! Не знаю, может он сожрал чего-то. В том-то и прикол, что изменений никаких и не было, — рассказал Александр.
«Его портрет не был похож на портрет убийцы»
Позже на контакт с журналистом вышел руководитель Виталия, который тоже сначала не поверил, что его сотрудник мог жестоко расправиться с маленькой девочкой.
— Не могу поверить, чтобы убил, да еще и ребенка. Общительный, веселый, в целом его портрет не похож на портрет убийцы. Время от времени пропадал — это характерно для монтажников, они с разными мебельщиками работают. Могу допустить, что он мог быть в состоянии опьянения, всё-таки не святой, по выходным мог расслабиться, — сказал Константин, руководитель цеха
Еще один коллега предполагаемого убийцы, из соседнего цеха, охарактеризовал его как хорошего человека.
— Да нормальный парень был, даже не верится, что мог такое совершить. Он даже когда напьется, то спать ложился и всё. Не буйный. Наркотики — говорили, что употреблял, но я этого не замечал. Знаю еще о нём, что с женой поругался и переехал жить в пансионат. Про то, что он был в поисковых отрядах — чушь полная. Не был он нигде, даже на работу не приходил, в шоке, наверное, был. На работе он часто оставался ночевать, трудяга был, — рассказывает коллега Виталия из соседнего цеха.
«Стал нервным, просил денег занять»
Еще один знакомый Бережного — Станислав, он знал его пять лет. Замечал за приятелем странности, но предположить, что тот мог убить человека, даже не мог.
— Странный человек. Недели три назад его видел, он пиво здесь сидел выпивал, еще курили что-то. Виталий мне сказал, что его жена на сутках где-то работает, а он поехал куда-то с девочками. Объяснил свое поведение фразой «один и тот же суп быстро приедается». Я знаю, что он был с женой в разводе. Есть у него дети взрослые, больше 18 лет им. Как раз где-то недели две назад я заметил, что он стал нервным, просил денег занять. Когда я ему сказал идти работать с заказами — он отказался, — рассказал Станислав.
При этом у Виталия Бережного были долги: больше двух миллионов.
Ранее о предполагаемом преступнике свои рассуждения высказывал эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин. Это было до того, как задержали Виталия Бережного. Специалист был прав — возможный убийца окажется местным жителем. Также эксперт предполагал, что тело девочки преступник отдал по просьбе бабушки Насти Муравьёвой, но это суждение еще официально подтверждено не было. Портрет возможного похитителя школьницы появился еще в середине июля, однако сходства с Виталием Бережным почти не прослеживается.
Подозреваемого в убийстве девочки задержали в среду, 25 августа. По официальным данным правоохранительных органов, 40-летнего подозреваемого удалось вычислить по коробке из-под бытовой техники. СКР опубликовал видео следственного эксперимента, где подозреваемый убийца показывает, как прятал тело девочки в коробку.